Kalafior pyszny jak nigdy. Sprawdź jak go ugotować, by zachwycał smakiem

Kalafior to lekkostrawne warzywo bogate w błonnik i minerały, ale jego gotowanie wymaga przestrzegania kilku zasad, by zachować wartości odżywcze.

Kluczowe jest wybranie świeżego kalafiora, gotowanie go w osolonej i lekko osłodzonej wodzie, a także odpowiedni czas gotowania – około 10 minut.

Aby zniwelować nieprzyjemny zapach siarki podczas gotowania, można dodać do wody mleko lub... korek od wina.

Odkryj proste triki, dzięki którym Twój kalafior będzie zawsze pyszny, jędrny i pozbawiony nieprzyjemnych aromatów!

Jest niskokaloryczny i najbardziej lekkostrawny ze wszystkich roślin kapustnych. Skrywa znaczne zapasy błonnika, potasu, wapnia, magnezu, a także żelaza, cynku, miedzi, jodu i fluoru. Kalafior to jedno z najpyszniejszych warzyw, z których możemy cieszyć się późnym latem i jesienią. Jak go ugotować, żeby zachował jak najwięcej wartości odżywczych?

Jak ugotować kalafior? Zastosuj tę zasadę a będzie pyszny jak nigdy

Zanim wrzucimy kalafior do garnka, ważne jest, aby zwrócić uwagę na jego wygląd.Różyczki powinny być gładkie i śnieżnobiałe. Brązowe plamki nie świadczą za dobrze o jego świeżości. Trzeba też obejrzeć liście — jeśli zamiast jędrnych, kruchych i zielonych są zwiędnięte, suche i pożółkłe — lepiej zrezygnujmy z zakupu. Kiedy już mamy idealnego kalafiora w kuchni i chcemy go ugotować, musimy pamiętać, że warzywo wrzucamy zawsze do gotującej wody z odrobiną soli i cukru. Ważne też, aby nie gotować go zbyt długo. Wystarczy około 10 minut, warto sprawdzać widelcem. Kalafior powinien być miękki, ale jędrny. Żeby warzywo szybciej się ugotowało, można podzielić je na różyczki. I najważniejsza zasada – kalafiora gotujemy bez przykrycia. Wtedy szybciej ulotnią się zawarte w nim związki siarki.

Jak ugotować kalafior, żeby zniwelować brzydki zapach? Dodaj do wody korek od wina

Za nieprzyjemny zapach wydobywający się podczas gotowania kalafiora odpowiadają związki siarki, które występują również w brokułach czy kapuście. Żeby zniwelować nieprzyjemną woń, można ugotować różyczki w mieszance wody i mleka. Dodatek około 100 ml mleka na litr wody sprawi, że zapach będzie mniej intensywny, a kalafior zyska delikatniejszy smak. Innym sposobem jest wrzucenie do garnka korka z butelki po winie. Korek wchłonie część nieprzyjemnego aromatu.

