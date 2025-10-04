Rosół to nie tylko smaczne danie, ale i sprawdzony, babciny sposób na walkę z infekcjami i przeziębieniem.

Badania potwierdzają, że rosół zmniejsza stany zapalne, rozrzedza śluz i nawadnia organizm, łagodząc objawy choroby.

Aby rosół miał lecznicze właściwości, musi być drobiowy – zawiera karnozynę i aminokwasy wspierające odporność.

Poznaj tradycyjny przepis na domowy rosół drobiowy, który zapewni Ci zdrowie i rozgrzeje w chłodne dni!

Dlaczego rosół pomaga w walce z infekcjami?

Rosół od dawna jest uważany za naturalny lek na przeziębienie, a badania naukowe potwierdzają niektóre z jego korzystnych właściwości. Rosół zawiera substancje, które mogą zmniejszać stan zapalny w organizmie. Zapalenie jest naturalną odpowiedzią organizmu na infekcję, ale nadmierne zapalenie może prowadzić do nieprzyjemnych objawów, takich jak ból gardła, zatkany nos i gorączka. Rosół pomaga złagodzić te objawy poprzez redukcję stanu zapalnego. Ciepły rosół pomaga także rozrzedzić śluz w drogach oddechowych, co ułatwia jego odkrztuszanie i udrażnia zatkany nos. Oczywiście podczas infekcji ważne jest, aby pić dużo płynów, aby zapobiec odwodnieniu. Rosół jest doskonałym źródłem płynów i elektrolitów, które są tracone podczas choroby.

Leczniczy rosół babci bezwarunkowo musi zawierać ten 1 składnik

Jednak, aby rosół posiadał właściwości lecznicze musi spełniać jeden warunek. Otóż powinien być czysto drobiowy. Otóż rosół drobiowy zawiera karnozynę, związek, który może wspierać układ odpornościowy i zmniejszać stan zapalny w organizmie. Co więcej, aminokwasy, takie jak glutamina, które są obecne w rosole z drobiu, są ważne dla zdrowia jelit i mogą wzmacniać odporność. Zdrowe jelita są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Pod galerią znajdziesz przepis od babci na rosół drobiowy.

Babciny przepis na rosół drobiowy

Warto podkreślić, że najlepszy rosół drobiowy to ten domowy, przygotowany ze świeżych składników, bez dodatku sztucznych aromatów i konserwantów. Długie gotowanie na wolnym ogniu pozwala wydobyć z składników maksimum wartości odżywczych. Oto sprawdzony przepis babci na pyszny i zdrowy rosół drobiowy:

Składniki:

1 tuszka kurczaka (ok. 1,5 kg) lub korpus kurczaka (można użyć także skrzydełek, szyjek i nóżek)

2 marchewki

1 pietruszka

1/2 selera korzeniowego

1 cebula (najlepiej opalona nad ogniem lub na suchej patelni - dodaje głębi smaku)

2-3 ząbki czosnku (opcjonalnie)

Liść laurowy - 2 sztuki

Ziele angielskie - 4-5 ziaren

Pieprz czarny ziarnisty - 8-10 ziaren

Sól - do smaku

Pęczek natki pietruszki

Opcjonalnie: kawałek pora (biała część)

Opcjonalnie: lubczyk (świeży lub suszony)

Przepis na rosół drobiowy:

Kurczaka umyj dokładnie pod bieżącą wodą. Jeśli używasz korpusu lub innych części kurczaka, upewnij się, że nie ma na nich żadnych resztek piór. Marchew, pietruszkę i seler obierz i umyj. Marchew i pietruszkę możesz pokroić na mniejsze kawałki (np. w plasterki), aby łatwiej oddały smak. Cebulę obierz z zewnętrznej warstwy i opiecz nad ogniem lub na suchej patelni, aż się lekko przypali. To doda rosołowi głębi smaku i koloru. Czosnek obierz i lekko zgnieć nożem. W dużym garnku umieść kurczaka i zalej go zimną wodą (ok. 3-4 litry). Ważne, żeby woda była zimna, ponieważ dzięki temu składniki odżywcze i smakowe powoli uwalniają się z kurczaka. Dodaj wszystkie warzywa (marchew, pietruszkę, seler, cebulę, czosnek), liście laurowe, ziele angielskie i pieprz ziarnisty. Zagotuj wodę, a następnie zmniejsz ogień na bardzo mały. Rosół powinien gotować się na wolnym ogniu przez co najmniej 2-3 godziny (a nawet dłużej - im dłużej, tym lepiej). Podczas gotowania na powierzchni rosołu będzie się tworzyć szumowina (białko). Należy ją regularnie usuwać łyżką cedzakową, aby rosół był klarowny. Po upływie czasu gotowania, wyjmij kurczaka i warzywa z rosołu. Kurczaka możesz obrać z mięsa i wykorzystać do innych dań (np. do krokietów, sałatek lub pasztetu). Warzywa możesz wyrzucić (straciły już większość smaku i wartości odżywczych) lub wykorzystać do innego dania (np. do pasztetu warzywnego). Rosół przecedź przez sito wyłożone gazą, aby był klarowny. Dopraw rosół solą do smaku. Jeśli chcesz jeszcze bardziej sklarować rosół, możesz zastosować metodę z białkiem jaja. Roztrzep jedno białko jaja z odrobiną zimnej wody i dodaj do ciepłego rosołu. Gotuj na małym ogniu, aż białko się zetnie i zbierze zanieczyszczenia. Następnie przecedź rosół przez sito wyłożone gazą.