Wlej do muszli klozetowej 1 szklankę i opuść deskę sedesową. Wymiecie kamień i osady szybciej niż powiesz "czyszczenie muszli klozetowej"

Czysta toaleta to podstawa higieny, a regularne czyszczenie muszli klozetowej zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii.

Kamień i nieprzyjemne zapachy to najczęstsze problemy w toalecie, ale istnieje prosty domowy sposób, by sobie z nimi poradzić.

Odkryj skuteczną mieszankę, która wyeliminuje kamień i odświeży toaletę.

Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować i zastosować ten domowy odkamieniacz, by Twoja toaleta lśniła czystością!

Wlej to do muszli klozetowej i zamknij deskę sedesową. Domowa mieszanka wyżre kamień i osady

Bakterie, zarazki, kamień oraz osady - wszystko to regularnie zabiera się w muszli klozetowej. Jej czyszczenie to nie tylko podstawa czystego domu, ale również higieny. Groźne bakterie i drobnoustroje z toalety możemy nieświadomie transferować na dłonie, a potem do ust. Naukowcy zwracają również uwagę, jak ważne jest spuszczanie wody z zamkniętą deską sedesową. Badania wykazały bowiem, że bakterie kałowe mogą przenosić się na inne przedmioty w łazience, takie jak szczoteczki do zębów oraz ręczniki.

Największym wyzwaniem podczas czyszczenia muszli klozetowej jest usunięcie brzydkich zapachów oraz osadzającego się kamienia. Nieprzyjemne aromaty ulatniające się z wnętrza toalety mogą świadczyć właśnie o namnażających się zarazkach. Z kolei kamień to mieszanka związków mineralnych wapnia i magnezu, które wytrącają się z wody. Na tego rodzaju zabrudzenia świetnie sprawdzi się ten domowy odkamieniacz. Posiada on właściwości zarówno rozpuszczające kamień i zacieki, a także niwelujące brzydkie zapachy.

Do starej szklanki wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej (działa antybakteryjnie, usuwa brzydkie zapachy i wybiela czyszczone powierzchnie), 3 łyżki kwasku cytrynowego (zabija bakterie i zmiękcza kamień) oraz 1 kropel olejku lawendowego (zniweluje nieprzyjemne aromaty i odświeży wnętrze muszli klozetowej. Na koniec dodaj niewielką ilość i całość dokładnie wymieszaj. Wlej mieszankę do muszli klozetowej starając się rozlewać ją po ściankach. Szczotką do WC rozetrzyj po całej muszli klozetowej. Nie zapominaj o zakamarkach wokół kołnierza. To właśnie tam zbiera się najwięcej brudu. Po wszystkim zamknij deskę sedesową i pozostaw tak około 30 minut. Po tym czasie dokładnie wyszoruj muszlę klozetową i spuść wodę. Dzięki temu toaleta będzie czysta i pachnąca, a ty pozbędziesz się uciążliwego kamienia.