Wieczorem wrzucam do muszli klozetowej, a rano wita mnie przyjemny zapach z toalety. Usuwa kamień i zacieki nawet wewnątrz kołnierza. Czyszczenie toalety

Utrzymanie czystości toalety jest kluczowe dla higieny i zdrowia, a brudna muszla może być siedliskiem bakterii.

Zwykły wybielacz skutecznie usuwa kamień i plamy, ale do regularnego czyszczenia wystarczą dwa domowe składniki.

Odkryj, jak soda oczyszczona i czosnek mogą odmienić Twoją toaletę, usuwając kamień, zacieki i nieprzyjemne zapachy, podczas gdy Ty śpisz!

Te 2 składniki wyczyszczą Twoją toaletę, gdy będziesz spać! Usuwają kamień, zacieki oraz brzydkie zapachy

Czyszczenie muszli klozetowej to podstawa czystej łazienki. To właśnie na ściankach toalety osadza się najwięcej bakterii oraz zarazków. Dodatkowo spuszczana woda może sprawić, że pojawi się nieestetyczny kamień oraz zacieki. Brudna toaleta nie tylko wygląda paskudnie, ale może być również siedliskiem groźnych dla zdrowia bakterii.

Aby czyszczenie toalety było skuteczne należy sięgać po detergenty, które zarówno odświeżają, usuwają brzydkie zapachy i przede wszystkim zabijają bakterie. Nie zawsze muszą to być jednak kupne płyny do WC. W swoim domu znajdziesz wiele środków, które mają podobne działania, a kosztują grosze. Na bardzo duże zabrudzenia świetnie sprawdzi się zwykły wybielacz do prania. Szybko usuwa on zacieki oraz pożółkłe plamy z kamienia. Pamiętaj, że wybielacz jest żrący. Zawsze miej rękawiczki na dłoniach, gdy z niego korzystasz. Wlej niewielką ilość wybielacza do muszli klozetowej. Zrób to tak, aby płyn rozlał się po ściankach. Szczególna uwagę zawróć na kołnierz toalety. To właśnie w tych zakamarkach zbiera się najczęściej najwięcej zanieczyszczeń. Całość pozostaw na około 10 minut, a następnie wyszoruj muszlę klozetową szczotką i spłucz wodę.

Do regularnego czyszczenia toalety nie musisz sięgać po tak inwazyjne środki jak wybielacz. Z powodzeniem wystarczy Ci połączenie sody oczyszczonej oraz czosnku. Oba te produkty posiadają właściwości przydatne podczas czyszczenie muszli klozetowej. Sodę oczyszczoną dokładnie rozsyp po ściankach toalety i wetrzyj w powierzchnie. Następnie weź kilka ząbków czosnku i wrzuć do odpływu. Całość zostaw na całą noc, bez spłukiwania wody. Rano toaleta będzie wyraźnie odświeżona i czysta. Soda oczyszczona zadba o usunięcie kamienia oraz zacieków. Dodatkowo delikatni wybieli ścianki muszli klozetowej i zadziała przeciwbakteryjnie. Czosnek z kolei, jako naturalny antybiotyk, usunie zarazki i zniweluje brzydkie zapachy.