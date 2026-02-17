Masz w ogrodzie rododendrony? Zrób to w lutym, a wiosną obsypie kwiatami

Aby rododendrony zachwycały obfitym kwitnieniem wiosną, trzeba zapewnić im właściwe warunki uprawy.

Najlepiej rosną w półcieniu, w miejscu osłoniętym od wiatru, w kwaśnej i próchniczej glebie o pH 4,5–5,5.

Marzysz o krzewie pełnym kwiatów? Zobacz, co warto rozsypać wokół niego jeszcze pod koniec zimy, by wiosną wyglądał spektakularnie.

Rododendrony, znane szerzej jako różaneczniki, to niezwykle okazałe krzewy. Choć potrafią zachwycić spektakularnymi kwiatami, to wymagają one stałej pielęgnacji. Kluczowe dla ich dobrego wzrostu jest nawożenie, a także ochrona przed szkodnikami i chorobami. Te krzewy wymagają także odpowiedniego podłoża - gleba musi być kwaśna (pH 4,5-5,5) i próchnicza. Jeśli myśleliście, że wystarczy je posadzić i o nich zapomnieć, byliście w błędzie. Aby wiosną obsypały się kwiatami, trzeba o nie dbać przez cały rok. Już w lutym warto wykonać pewien zabieg, który sprawi, że kwiatostan nas zachwyci.

Rozsyp ten produkt z kuchni pod rododendronem, a wiosną zaskoczy cię ilość kwiatów

Zamiast wydawać fortunę na specjalistyczne środki chemiczne, wystarczy sięgnąć po coś, co większość z nas bezrefleksyjnie wyrzuca do kosza. Mowa o fusach z kawy. To właśnie one mogą okazać się tajną bronią w walce o bujne kwiaty. Eksperci ogrodnictwa sugerują, by rozsypać je pod krzewami jeszcze w lutym. Co daje ten zabieg? Fusy działają jak naturalny nawóz - nie tylko zakwaszają glebę, co rododendrony uwielbiają, ale też dostarczają im potężnej dawki azotu, fosforu i potasu. Dodatkowo ten kuchenny odpad przyciąga dżdżownice, które wykonują za nas brudną robotę, spulchniając ziemię. Następnym razem zanim wyrzucisz fusy z kawy, zostaw je na później i użyj w ogrodzie.