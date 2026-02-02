Gdzie wlać płyn do mycia WC w muszli klozetowej? Prawie każdy robi to źle i popełnia ogromny błąd. Przestań tak myć muszle klozetową

Większość osób czyści toaletę źle, zapominając o kluczowych miejscach i prawidłowej kolejności.

Istnieje kontrowersyjny sposób wlewania płynu do spłuczki – poznaj jego wady i zalety.

Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo czyścić toaletę, by była naprawdę czysta?

Gdzie wlewać płyn do WC? Większość osób robi to źle!

Eksperci wskazują, że muszlę klozetową powinno czyścić się przynajmniej raz w tygodniu. Dzięki temu nie osadzają się w niej bakterie, kamień i innego rodzaju zacieki z wody. Regularnie czyszczenie ogranicza również brzydkie zapachy ulatniające się z wnętrza muszli klozetowej. Czyszczenie nie powinno ograniczać się jedynie do wnętrza muszli, ale także obejmować mycie deski sedesowej oraz toalety z zewnątrz.

Do czyszczenia muszli klozetowej klasycznie używa się płynów do WC. W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się również domowe sposoby takie jak ocet, soda oczyszczona, a nawet pianka do golenia. Bez względu jednak na to, jaki sposób wybierzesz bardzo ważna jest odpowiednia aplikacja detergentu. Okazuje się, że wiele osób robi to źle! Bardzo ważnym elementem czyszczenia muszli klozetowej jest jej kołnierz. To właśnie w tych zakamarkach zbiera się najwięcej brudu. W pierwszym kroku zaaplikuj płyn do WC właśnie w te zakamarki. Nie bez powodu kupne płyny do WC mają odpowiednio wykończone aplikatory. Odczekaj 1/2 minuty, a następnie dokładnie wyszoruj tą przestrzeń. Zdziwisz się, ile tam może być brudu. Dopiero gdy ta część muszli jest wyczyszczona zajmij się ściankami. Dobrze je wyszoruj, nie zapominając o odpływie. To właśnie tam zbiera się najwięcej kamienia oraz zacieków z wody. Gdy skończysz, nie spuszczaj wody. Odczekaj około 15 minut, aż detergent dokładnie odświeży muszlę klozetową.

Nietypowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wlej tam płyn do WC

Niektórzy rekomendują jeszcze nie co inny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wlewają oni niewielką ilość płynu do WC do spłuczki. Dzięki temu detergent wyczyści również wnętrze spłuczki, a podczas spuszczania wody niewielka ilość płynu do WC będzie się uwalniała do muszli klozetowej i każdorazowo ją przepłukiwała. Metoda ma wielu przeciwników, jak i zwolenników. Jedni przekonują, że żrące płyny do WC mogą uszkodzić niektóre elementy spłuczki. Inni zaś twierdzą zaś, że stosują tę metodę od lat i nic się im nie zepsuło, a łatwiej jest utrzymać muszlę klozetową w czystości.