Twój storczyk sapie i zipie niczym radziecka lokomotywa? 2 łyżki tego, a znów zacznie kwitnąć i wypuszczać nowe liście. Pielęgnacja storczyka pod koniec zimy

Storczyki, choć popularne, zimą często marnieją przez przelanie lub suche powietrze, co wymaga odpowiedniej pielęgnacji.

Zgniłe korzenie należy usunąć i posypać cynamonem, a suche powietrze nawilżyć, np. miską z wodą.

Domowa odżywka z żelatyny, stosowana co trzy tygodnie, pobudzi storczyki do kwitnienia.

Storczyki to zdecydowanie najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Na świecie istnieje kilkadziesiąt tysięcy odmian storczyków i stanowią one nawet 10 proc. wszystkich gatunków kwiatowych. W Polsce najczęściej hoduje się Phalaenopsis (kwitnie również zimą), Cymbidium oraz Katleja (Cattleya). Naturalnie storczyki pochodzą z Azji dlatego też są to rośliny, które lubią wilgoć i odpowiednie podłoże. Sekretem pielęgnacji orchidei jest właśnie dobre podłoże. Musi być ono żyzne i przepuszczalne. Obowiązkowa jest warstwa drenażu, czyli kory, torfu lub keramzytu ułożonego na dnie doniczki.

Zdarza się, że zimą storczyki zaczynają marnieć. Dotyczy to również odmian kwitnących o tej porze roku, czyli phalaenopsis. Najczęstszą przyczyną takie stanu rzeczy jest przelanie lub przesuszone powietrze. To pierwsze może skutkować gniciem korzeni. W takim przypadku należy delikatnie wyjąć storczyka z doniczki i zdezynfekowanym ostrym narzędziem usunąć przegniłe korzenie. Odstawić, aby wyparował nadmiar wody i posypać je cynamonem. Działa on antybakteryjnie hamuje namnażanie się grzybów. Następnie należy przesadzić storczyka do świeżej ziemi. Jeżeli problemem jest suche powietrze to zadbaj o prawidłowy poziom jego nawilżenia. Storczyki nie powinny zimą stać na parapetach. Nagrzane grzejniki, a także przeciągi od okien to przepis na katastrofę. Postaw miskę z wodą niedaleko doniczki. Będzie ona powoli parować i nawilżać powietrze. Nie zapominaj również o regularnym zraszaniu liści storczyków. Wykonuj to raz w tygodniu i zawsze sięgaj po odstaną, przegotowaną wodę.

Jeżeli storczyk zaczyna marnieć możesz go także dodatkowo odżywić. Zimą świetnie sprawdzi się domowa odżywka z żelatyny. Jest ona bardzo prosta w przygotowaniu i działa błyskawicznie. Wystarczy, że rozpuścisz 2 łyżki żelatyny w 1 litrze odstanej wody. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj storczyka raz na trzy tygodnie. Żelatyna zwiera między innymi azot, który stymuluje rozrost liście oraz zawiązywanie pąków. To świetny sposób na wzmocnienie storczyków przed wiosną.