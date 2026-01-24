Spryskaj tym storczyka, a jeszcze w lutym ujrzysz nowe pąki. Storczyk wypuści kwiaty, jak nigdy wcześniej

- Storczyki, choć popularne i łatwe w pielęgnacji, potrafią marnieć, zwłaszcza zimą.
- Główną przyczyną problemów jest przelanie, prowadzące do gnicia korzeni.
- Istnieją sprawdzone, domowe sposoby na uratowanie marniejącej orchidei.
- Odkryj, jak woda utleniona lub czosnek mogą przywrócić Twojemu storczykowi zdrowie i kwitnienie!
Dlaczego storczyki w domu marnieją?
Orchidee, czyli popularne storczyki to przepięknie kwiaty doniczkowe. Od lat są bardzo popularne i często hoduje się je w domu. Storczyki nie wymagają zaawansowanej pielęgnacji, a potrafią kwitnąć przez wiele lat. Zdarza się jednak, że nawet najlepiej zadany storczyk zaczyna marnieć. Zwłaszcza odmiana kwitnąca zimą, czyli Phalaenopsis może zacząć żółknąć i przestać wypuszczać nowe pąki. W takiej sytuacji zanim pożegnasz się ze storczykiem sięgnij po ten specyfik. Kosztuje grosze, a może uratować marniejącą orchideę.
Najczęstszym powodem dlaczego storczyki przestają kwitnąć jest przelanie. Nadmiar wody powoduje gnicie korzenie, a tym samym rozpoczyna się proces obierania rośliny. W takim przypadku należy wyjąć storczyka z doniczki. Dokładnie oczyścić korzenie i sprawdzić ich stan. Zdezynfekowanym sekatorem utnij przegniłe korzenie. Następnie dokładnie wysusz ręcznikiem papierowym pozostawione, zdrowe korzenie. Weź płatek kosmetyczny i namocz go w zwykłej wodzie utlenionej. Delikatnie przemyj wszystkie korzenie i pozostaw korzenie na zewnątrz na około 15 minut. Po tym czasie posadź storczyka w świeżym podłożu nie zapominając o prawidłowej warstwie drenażu. Woda utleniona świetnie dezynfekuje zabijając zarodniki pleśni. Pobudza wzrost oraz kwitnienie, a także dotlenia podłoże. Używana jako ratunkowy zabieg dla kwiatów doniczkowych może zdziałać cuda.
Zanurz w tym korzenie storczyka, a będzie lepiej rósł i kwitł
Innym sposobem na uratowanie przegniłych korzeni jest czosnkowa płukanka. Do garnka wlej 1,5 litra wody i dodaj 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Całość odstaw na 2 dni. W kolejnym kroku zanurz korzenie storczyka w mieszance i pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie posadź kwiat do nowego podłoża. Czosnek na kwiaty doniczkowe działa niczym naturalny antybiotyk. Redukuje zarodniki pleśni, wzmacnia układ korzeniowy, a także chroni przed chorobami grzybowymi.