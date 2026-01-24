Spryskaj tym storczyka, a jeszcze w lutym ujrzysz nowe pąki. Storczyk wypuści kwiaty, jak nigdy wcześniej

Storczyki, choć popularne i łatwe w pielęgnacji, potrafią marnieć, zwłaszcza zimą.

Główną przyczyną problemów jest przelanie, prowadzące do gnicia korzeni.

Istnieją sprawdzone, domowe sposoby na uratowanie marniejącej orchidei.

Odkryj, jak woda utleniona lub czosnek mogą przywrócić Twojemu storczykowi zdrowie i kwitnienie!

Dlaczego storczyki w domu marnieją?

Orchidee, czyli popularne storczyki to przepięknie kwiaty doniczkowe. Od lat są bardzo popularne i często hoduje się je w domu. Storczyki nie wymagają zaawansowanej pielęgnacji, a potrafią kwitnąć przez wiele lat. Zdarza się jednak, że nawet najlepiej zadany storczyk zaczyna marnieć. Zwłaszcza odmiana kwitnąca zimą, czyli Phalaenopsis może zacząć żółknąć i przestać wypuszczać nowe pąki. W takiej sytuacji zanim pożegnasz się ze storczykiem sięgnij po ten specyfik. Kosztuje grosze, a może uratować marniejącą orchideę.

Najczęstszym powodem dlaczego storczyki przestają kwitnąć jest przelanie. Nadmiar wody powoduje gnicie korzenie, a tym samym rozpoczyna się proces obierania rośliny. W takim przypadku należy wyjąć storczyka z doniczki. Dokładnie oczyścić korzenie i sprawdzić ich stan. Zdezynfekowanym sekatorem utnij przegniłe korzenie. Następnie dokładnie wysusz ręcznikiem papierowym pozostawione, zdrowe korzenie. Weź płatek kosmetyczny i namocz go w zwykłej wodzie utlenionej. Delikatnie przemyj wszystkie korzenie i pozostaw korzenie na zewnątrz na około 15 minut. Po tym czasie posadź storczyka w świeżym podłożu nie zapominając o prawidłowej warstwie drenażu. Woda utleniona świetnie dezynfekuje zabijając zarodniki pleśni. Pobudza wzrost oraz kwitnienie, a także dotlenia podłoże. Używana jako ratunkowy zabieg dla kwiatów doniczkowych może zdziałać cuda.

Zanurz w tym korzenie storczyka, a będzie lepiej rósł i kwitł

Innym sposobem na uratowanie przegniłych korzeni jest czosnkowa płukanka. Do garnka wlej 1,5 litra wody i dodaj 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Całość odstaw na 2 dni. W kolejnym kroku zanurz korzenie storczyka w mieszance i pozostaw na około 20 minut. Po tym czasie posadź kwiat do nowego podłoża. Czosnek na kwiaty doniczkowe działa niczym naturalny antybiotyk. Redukuje zarodniki pleśni, wzmacnia układ korzeniowy, a także chroni przed chorobami grzybowymi.