Witamina C do potęgi piątej

Witamina C – fenomen pielęgnacji skóry dojrzałej

Nasza skóra kocha witaminę C. To dzięki niej jest promienna, jędrna, elastyczna i ma równomierny koloryt. W nowej, udoskonalonej linii PERFECTA FENOMEN CTH wykorzystano zaawansowany KOMPLEKS 5CTH, który tworzy aż pięć form witaminy C: lipofilowa, liposomowa i hydrofilowa, wzbogacone o humektantową i krzemową. Humektantowa forma witaminy C intensywnie nawilża i pomaga zatrzymywać wodę w naskórku, poprawiając gładkość i elastyczność skóry, a krzemowa, wyróżniająca się wysoką stabilnością i długotrwałym działaniem rozjaśniającym, wspiera redukcję przebarwień oraz wyrównanie kolorytu. Ich transport do komórek wspiera transporter SVCT-1, dbający o precyzyjne dotarcie witaminy w niezmienionej formie w głąb naskórka. Formuły wzbogacono także o kwas ferulowy i witaminę E, które wzmacniają działanie antyoksydacyjne oraz stabilizują witaminę C, zwiększając jej skuteczność pielęgnacyjną. Dzięki temu pielęgnacja działa kompleksowo – przeciwzmarszczkowo, rozświetlająco i wyrównująco koloryt skóry.

Nowoczesny wygląd kultowej serii

Relaunch serii Perfecta Fenomen CTH objął również opakowania, które zyskały nowoczesny, bardziej dynamiczny layout oraz energetyczną, świetlistą kolorystykę inspirowaną działaniem witaminy C. Intensywne odcienie pomarańczy i złota przyciągają uwagę na półce i podkreślają rozświetlający charakter linii, Nowa odsłona FENOMEN CTH odpowiada na potrzeby kobiet dojrzałych, które chcą pielęgnacji skutecznej, ale jednocześnie nowoczesnej i przyjemnej w stosowaniu. nadając jej świeży, współczesny wygląd.

W skład odświeżonej serii wchodzą kremy przeciwzmarszczkowe dopasowane do potrzeb skóry dojrzałej, serum wyrównujące koloryt oraz krem pod oczy i na powieki. Produkty tworzą kompletny rytuał pielęgnacyjny, który pomaga przywrócić skórze świeżość, blask i bardziej jednolity koloryt.

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 50+

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 50+KOMPLEKS 5CTH to innowacyjne połączenie pięciu stabilnych form witaminy C – lipofilowej, liposomowej, hydrofilowej C 5300, humektantowej i krzemowej – które działają na różnych poziomach skóry, zapewniając jej kompleksową ochronę i regenerację. Dzięki wsparciu transportera SVCT-1, witamina C jest dostarczana bezpośrednio do komórek, co warunkuje jej aktywność biologiczną. Kompleks skutecznie wspiera syntezę kolagenu, poprawia jędrność i elastyczność skóry, a także nadaje jej zdrowy, promienny wygląd.

WITAMINA E dopełnia formułę, jako silny antyoksydant wspiera procesy regeneracji skóry i w synergii z witaminą C wzmacnia jej właściwości przeciwstarzeniowe.

KWAS FERULOWY potęguje i stabilizuje działanie witamin C i E, wzmacniając ich skuteczność w neutralizowaniu wolnych rodników.

COLLPEPTYD pobudza syntezę kolagenu, zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz widocznie zmniejsza zmarszczki.

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 60+

KOMPLEKS 5CTH to innowacyjne połączenie pięciu stabilnych form witaminy C – lipofilowej, liposomowej, hydrofilowej C 5300, humektantowej i krzemowej – które działają na różnych poziomach skóry, zapewniając jej kompleksową ochronę i regenerację. Dzięki wsparciu transportera SVCT-1, witamina C jest dostarczana bezpośrednio do komórek, co warunkuje jej aktywność biologiczną. Kompleks skutecznie wspiera syntezę kolagenu, poprawia jędrność i elastyczność skóry, a także nadaje jej zdrowy, promienny wygląd.

WITAMINA E dopełnia formułę, jako silny antyoksydant wspiera procesy regeneracji skóry i w synergii z witaminą C wzmacnia jej właściwości przeciwstarzeniowe.

KWAS FERULOWY potęguje i stabilizuje działanie witamin C i E, wzmacniając ich skuteczność w neutralizowaniu wolnych rodników.

KOLAGEN ujędrnia i wygładza skórę, przywracając jej elastyczność oraz sprężystość. Pomaga zmniejszyć widoczność zmarszczek i sprawia, że skóra staje się bardziej napięta.

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień i na noc 70+

KOMPLEKS 5CTH to innowacyjne połączenie pięciu stabilnych form witaminy C – lipofilowej, liposomowej, hydrofilowej C 5300, humektantowej i krzemowej – które działają na różnych poziomach skóry, zapewniając jej kompleksową ochronę i regenerację. Dzięki wsparciu transportera SVCT-1, witamina C jest dostarczana bezpośrednio do komórek, co warunkuje jej aktywność biologiczną. Kompleks skutecznie wspiera syntezę kolagenu, poprawia jędrność i elastyczność skóry, a także nadaje jej zdrowy, promienny wygląd.

WITAMINA E dopełnia formułę, jako silny antyoksydant wspiera procesy regeneracji skóry i w synergii z witaminą C wzmacnia jej właściwości przeciwstarzeniowe.

KWAS FERULOWY potęguje i stabilizuje działanie witamin C i E, wzmacniając ich skuteczność w neutralizowaniu wolnych rodników.

ELASTYNA pomaga skórze odzyskać sprężystość i elastyczność, dzięki czemu wygląda ona bardziej jędrnie i gładko. Zapobiega wiotczeniu i utracie napięcia skóry.

Przeciwzmarszczkowy krem rozświetlający pod oczy i na górne powieki

KOMPLEKS 5CTH to innowacyjne połączenie pięciu stabilnych form witaminy C – lipofilowej, liposomowej, hydrofilowej C 5300, humektantowej i krzemowej – które działają na różnych poziomach skóry, zapewniając jej komplesową ochronę i regenerację. Dzięki wsparciu transportera SVCT-1, witamin C jest dostarczana bezpośrednio do komórek, co warunkuje jej aktywność biologiczną. Kompleks działa rozjaśniająco, odżywczo i przeciwstarzeniowo, poprawiając jędrność oraz elastyczność delikatnej skóry pod oczami. Skutecznie rozświetla spojrzenie, redukuje oznaki zmęczenia i wzmacnia odporność skóry na stres oksydacyjny, przywracając jej promienny, zdrowy wygląd.

WITAMINA E dopełnia formułę, jako silny antyoksydant wspiera procesy regeneracji skóry i w synergii z witaminą C wzmacnia jej właściwości przeciwstarzeniowe.

KWAS FERULOWY potęguje i stabilizuje działanie witamin C i E, wzmacniając ich skuteczność w neutralizowaniu wolnych rodników.

KOFEINA poprawia mikrokrążenie, redukuje oznaki zmęczenia i zmniejsza „worki” i cienie pod oczami. Dodatkowo działa napinająco, przywracając skórze świeży, wypoczęty wygląd.

Przeciwzmarszczkowe serum wyrównujące koloryt

KOMPLEKS 5CTH to innowacyjne połączenie pięciu stabilnych form witaminy C – lipofilowej, liposomowej, hydrofilowej C 5300, humektantowej i krzemowej – które działają na różnych poziomach skóry, zapewniając jej komplesową ochronę i regenerację. Dzięki wsparciu transportera SVCT-1, witamina C jest dostarczana bezpośrednio do komórek, co warunkuje jej aktywność biologiczną. Kompleks działa rozjaśniająco, odżywczo i przeciwstarzeniowo, poprawiając jędrność oraz elastyczność. Redukuje oznaki zmęczenia i wzmacnia odporność skóry na stres oksydacyjny, przywracając jej promienny, zdrowy wygląd.

WITAMINA E w wysokim stężeniu 1% zapewnia silne działanie antyoksydacyjne, skutecznie neutralizując wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie skóry. Wspiera procesy regeneracji, poprawia elastyczność oraz wygładza powierzchnię skóry.

KWAS FERULOWY wzmacnia i stabilizuje działanie witamin C i E, potęgując ich właściwości antyoksydacyjne. Pomaga rozjaśnić i wygładzić cerę, wspiera wyrównanie kolorytu skóry.