Gdy moda mówi więcej! Esencja siły, wyobraźni oraz piękna

12 maja 2026 roku w przestrzeni Teatr 6.piętro w Warszawie odbył się pokaz i premiera najnowszej kolekcji Macieja Zienia – SET ME FREE. To intensywna, emocjonalna opowieść o wolności, cielesności i artystycznym buncie, łącząca ze sobą inspiracje Patti Smith, undergroundową sceną lat 70. i 80 oraz estetykę charakterystyczną dla Kate Moss - ikony branży modowej lat 90.

To być może jedna z najbardziej zaskakujących kolekcji projektanta. Po serii romantycznych, podszytych wiatrem projektów Maciej stawia na pierwiastek buntu, tlącą się wewnątrz każdej kobiety siłę i surową, pełną charakteru elegancję. Kobiecość nie jedno ma imię, a Zień tą kolekcją głośno to komunikuje.

SET ME FREE to hołd dla kobiety wyzwolonej, inspirowana najważniejszymi kobietami w życiu projektanta: muzami, artystkami, aktorkami i duchowymi siostrami. Szlachetne tkaniny, ponadczasowe fasony i klasyczne kolory połączone z energią sceny Teatru 6.piętro, muzyką Patti Smith, idealnie przemyślanym światłem i surową choreografią – wszystko to przeniosło gości pokazu dosłownie w inny świat.

Całość daje upust drzemiącej wewnątrz kobiet drapieżności i nieposkromionej energii, która romansuje z klasyczną elegancją. Wykorzystane materiały – jedwabie i skóry, odzwierciedlają kontrasty obecne w kolekcji.

Uzupełniają je faktury widoczne w inspiracjach takie jak: metaliczne elementy (hardware, nity), transparentne siatki i tiule, koronki zestawiane z ciężkimi, surowymi powierzchniami. Kolorystyka kolekcji jest surowa i sensualna: czerń, złamana biel, odcienie nude, szarości, szałwia, przygaszone złoto i metaliczne refleksy. Istotnym elementem nowej kolekcji Zienia są również detale stylizacyjne: wiązania, paski, uprzęże, gorsety, rozpięcia, warstwowe koszule i nonszalancko zarzucone marynarki. W kolekcji pojawiło się także kilka modeli okularów przeciwsłonecznych oraz płaskie, mocne boots i motocyklowe ciężkie kowbojki, które są nowością w portfolio projektanta. Idealnie uzupełnią cały wachlarz dodatków sygnowanych nazwiskiem Zień. W pokazie pojawiło się także granatowe body i rajstopy Monogram zapowiadające drugą kolekcję Zień x Gatta, która już jesienią pojawi się w sprzedaży. Całość tworzy estetykę kontrolowanego chaosu –balansująca między sensualnością a surowością. W projektach widoczne są inspiracje analogową fotografią, ruchem i autentycznością.

SET ME FREE nie jest tylko kolekcją – to manifest twórczej niezależności Macieja Zienia, inspirowany światem, w którym moda, muzyka i sztuka przenikają się bez granic. „Kobiety, muzyka, literatura, sztuka niesamowicie mnie inspirują. Moja najnowsza kolekcja to efekt lat spędzonych z najbardziej inspirującymi artystkami polskiej sceny i kontaktu z ich pracą. Przeniosłem na materiały i fasony ich najskrytsze potrzeby, zapomniane marzenia, ukryte fantazje i wszystko to co zostawiają na potem. To właśnie stało się motywem przewodnim tej kolekcji” – mówi Maciej Zień.

Pokaz w Teatrze 6.piętro reżyserowany przez Kasię Sokołowską podkreślił performatywny charakter prezentacji kolekcji. Strategicznym partnerem nowego pokazu Zienia została marka Sanprobi Premium oraz współpracująca od lat z Maciejem marka Tubądzin. O makijaże w pokazie zadbał zespół marki PAESE, a o fryzury team marki Wella Professionals. Stylizacje uzupełniają dodatki z kolacji Zień x Gatta oraz biżuteria dostępna na platformie biżuteryjnej fettejewel.com - wyselekcjonowana specjalnie przez Kasię Sokołowską i Macieja Zienia.

To niezwykłe wydarzenie było możliwe dzięki partnerom projektanta: marce Sanprobi, Tubądzin, PAESE, Magnum, Omoda&Jaecoo, Perlage, Wella Professionals, Gatta, esti&esta, Teatr 6.piętro, Fette oraz Vincent Boulangerie Patisserie.

i Autor: Filip Okopny/ Materiały prasowe

