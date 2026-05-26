Podlewaj tym pomidory w czerwcu, a zaraza ich nie tknie. Domowy nawóz do pomidorów ochroni krzaczki przed chorobami i sprawi, że owoce będą większe

Właśnie teraz, w kluczowym okresie sadzenia, Twoje pomidory potrzebują wsparcia, aby wzmocnić korzenie, obficie owocować i skutecznie bronić się przed chorobami.

Odkryj niezwykłą moc skrzypu polnego – naturalnego sprzymierzeńca ogrodników, który dostarcza cenne składniki odżywcze i działa jak tarcza obronna dla roślin.

Nie przegap szansy na zdrowe i bujne plony! Sprawdź, jak w prosty sposób przygotować domowy nawóz lub oprysk ze skrzypu, by Twoje pomidory rosły jak nigdy dotąd.

Koniec maja i początek czerwca to czas, w którym sadzonki pomidorów powinny znaleźć się w ziemi. Temperatury już nie powinny im zaszkodzić, a pomidory potrzebują czasu, aby zakwitnąć i wydać owoce. Świeżo posadzone pomidory wymagają regularnego nawożenie. W tym czasie krzaczki są słabe i mało odporne na choroby. Stosowane dawki nawozów nie tylko wzmacniają układ korzeniowy i stymulują do bardziej obfitego owocowania, ale także zwiększają odporność i chronią przed atakami popularnych chorób grzybowych. W tym okresie kluczowe jest nawożenie pomidorów odżywkami bogatymi w azot, potas oraz fosfor. Składniki te bezpośrednio wpływają na wygląd i wielkość liści oraz kwiatów i sprawiają, że pomidory są wzmocnione.

Zbierz to popularne zielsko i podlewaj pomidory. Wzmocni korzenie i pędy, a także ochroni sadzonki przed chorobami

Naturalne nawozy stają się coraz popularniejsze w ogrodnictwie. Nie tylko dostarczają one potrzebnych witamin i minerałów, ale są także całkowicie bezpieczne dla ekosystemu i owoców. W przypadku sadzonek pomidorów ogrodnicy często polecają odżywki z dodatkiem skrzypu polnego. To znana ze swoich leczniczych korzyści roślina, która sprawi, że pomidory będą lepiej rosły. Dostarcza ona łatwo przyswajalny krzem, potas oraz żelazo. Działa niczym natychmiastowa tarcza obronna dla pomidorów, wzmacniając komórki roślin i chroniąc przez groźnymi chorobami. Skrzyp polny w nawożeniu pomidorów możesz wykorzystać zarówno jako klasyczny nawóz do podlewania, jak i jako oprysk chroniący przed atakami grzybów i innych patogenów.

Domowy nawóz do pomidorów ze skrzypu polnego

Płynny nawóz do pomidorów na bazie skrzypu polnego przygotowywany jest w formie gnojówki. Zbierz około 1 kilogram świeżego skrzypu polnego lub 200 gramów suszu i zalej 10 litrami wody. Całość najlepiej przelać do dużego wiadra lub beczki. Roztwór przykryj gazą i odstaw w ciemne i chłodne miejsce na około dwa tygodnie. W tym czasie w nawozie zajdzie proces fermentacji i odżywka będzie gotowa do użycia. Rozcieńczaj ją z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj pomidory raz na dwa tygodnie

Domowy oprysk przeciwko chorobom pomidorów

Skrzyp polny w pielęgnacji pomidorów możesz także wykorzystać w formie oprysku. Około 200 gramów suszonego skrzypu polnego zalej kilkoma litami wody i gotuj, aż woda ściemnieje. Ostudzonym wywarem opryskuj sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie. Profilaktyczne opryski uchronią pomidory przed patogenami i grzybami, które odpowiadają za najpoważniejsze choroby, w tym za zarazę ziemniaczaną.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie