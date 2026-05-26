Rozerwij, wsyp do ciepłej wody i przetrzyj brudne krzesła. Plamy z tapicerki znikną za jednym pociągnięciem. Pranie tapicerki domowym sposobem

Pranie krzeseł tapicerowanych bez specjalistycznego sprzętu to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza gdy na tapicerce pojawiają się uporczywe plamy z jedzenia czy napojów.

Odkryj genialny trik ekspertki od porządków, Agaty Fabisiak, która zdradza, jak usunąć nawet trudne zabrudzenia, wykorzystując zaskakujący domowy produkt.

Poznaj ten prosty sposób oraz inne skuteczne metody z użyciem sody czy kwasku cytrynowego, by Twoje krzesła znów lśniły czystością bez kosztownych środków!

Pranie krzeseł tapicerowanych domowym sposobem

Pranie krzeseł tapicerowanych to spore wyzwanie. Zwłaszcza ze względu na fakt, że bardzo szybko pojawiają się na nich plamy z jedzenia czy picia. Niestety nie każdy ma stały dostęp do odkurzacza piorącego, dlatego musi samodzielnie radzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami na tapicerce. Wówczas najczęściej sięgamy po środki chemiczne do prania mebli tapicerowanych, które za kilkanaście złotych można kupić niemal w każdej drogerii. Jednak w ich przypadku należy zachować ostrożność - jeśli przesadzimy i zbytnio zmoczymy nimi tapicerkę, efekt może być zupełnie odwrotny od oczekiwanego. W takim razie jak prać krzesła tapicerowane, aby usunąć z nich plamy z tłuszczu czy wina bez używania odkurzacza piorącego? Doskonałym sposobem na pranie tapicerki podzieliła się w mediach społecznościowych ekspertka od porządków domowych.

Rozerwij, wsyp do ciepłej wody i przetrzyj brudne krzesła. Plamy z tapicerki znikną za jednym pociągnięciem

W usuwaniu plam z tapicerki na siedzisku krzeseł pomoże zwykła kapsułka piorąca - taka, którą wrzucamy do pralki. Wystarczy ją rozerwać, a zawartość wsypać do ciepłej wody w misce. Kiedy detergent całkowicie się rozpuści, namocz w roztworze ściereczkę z mikrofibry i następnie owiń nią zwykłą pokrywkę od garnka. Teraz czas na pranie - pocieraj owiniętą pokrywką każdą część tapicerki, aż zabrudzenia zaczną znikać. Następnie pozostaw krzesła do wyschnięcia i gotowe.

Który domowy sposób na pranie krzeseł tapicerowanych jest najskuteczniejszy?

Istotną kwestią jest również to, z jakiego typu zbrudzeniami masz do czynienia. Mąka ziemniaczana doskonale poradzi sobie z usunięciem tłustych plam z tapicerki. Jeśli są świeże, wystarczy posypać je mąką i odczekać kilka minut. W tym czasie skrobia wchłonie tłuszcz. Na koniec odkurz mąkę i przetrzyj powierzchnię krzesła wilgotną ściereczką. Brudne krzesła tapicerowane można również uprać roztworem z wody i proszku do prania. Zwilż w nim gąbkę i przetrzyj powierzchnię krzeseł.

Pranie tapicerki sodą oczyszczoną

Niezawodna w usuwaniu plam jest soda oczyszczona. Można ją również śmiało wykorzystać do prania tapicerki. Soda nie tylko usunie plamy, ale również pochłonie nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu krzesła będą czyste i świeże. Wystarczy wetrzeć w tapicerkę sodę oczyszczoną i zostawić na 30 minut, po czym ją odkurzyć.

Pranie krzeseł tapicerowanych kwaskiem cytrynowym

Jeśli na twoim krześle są trudne do usunięcia plamy, to wykorzystaj do prania kwasek cytrynowy. Przygotuj pół litra ciepłej wody i dokładnie rozpuść w niej 2-3 łyżki kwasku cytrynowego. Przygotowanym roztworem dokładnie wyczyść swoje krzesła z plam i pozostaw do wyschnięcia.

