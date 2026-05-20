Zapuść 10 kropelek i sypnij między brudne rzeczy w pralce. Po praniu będą pachnieć jak perfumowane i to bez płynu do płukania. Domowy sposób na pachnące pranie

Katarzyna Kustra
2026-05-20 5:07

Pięknie pachnące ubrania po wyjęciu z pralki to marzenie wielu osób. Jednak zamiast wlewać coraz większą ilość płynu do płukania, który wbrew pozorom może dać odwrotny od oczekiwanego efekt, zdecydowanie lepiej jest zastosować domowy sposób na pachnące pranie. Zapuść 10 kropelek i sypnij między brudne rzeczy w pralce, a po praniu będą pachnieć jak perfumowane.

Pachnące pranie

  • Większość z nas marzy o pachnącym praniu, jednak nadużywanie płynu do płukania czy suszenie ubrań w domu często przynosi odwrotny skutek.
  • Istnieje genialny domowy trik, który sprawi, że Twoje ubrania będą świeże i pachnące przez wiele dni, bez kropli zmiękczacza.
  • Odkryj sekretny składnik i prostą metodę, która zrewolucjonizuje Twoje pranie, a także dowiedz się, jak dbać o pralkę dla idealnego zapachu.

Domowy sposób na pachnące pranie bez płynu do płukania

Chyba każdy z nas lubi ten moment, kiedy po wyjęciu z pralki upranych rzeczy te przepięknie pachną. W tym celu zdecydowana większość osób po prostu dozuje coraz większą ilość płynu do płukania tkanin. To niestety często przynosi efekt odwrotny od oczekiwanego i z czasem z tkanin zaczyna wydobywać się nieprzyjemna woń. Kolejnym błędem jest suszenie prania w domu. Niestety często, gdy ubrania schną w mieszkaniu, a powietrze jest dodatkowo wilgotne, pranie nie pachnie świeżością, a wręcz stęchlizną. Dlatego, jeśli tylko mamy taką możliwość, to suszmy ubrania na zewnątrz. W końcu przecież każdy chciałby cieszyć się pościelą czy ubraniami pachnącymi subtelnie, ale przez wiele dni. Jak zatem prać rzeczy w pralce, aby pięknie pachniały przez długi czas? W tym celu warto wypróbować domowy sposób na pachnące pranie bez kropli płynu zmiękczającego. Świetnie zastąpi go soda oczyszczona z olejkami eterycznymi. 

Zapuść 10 kropelek i sypnij między brudne rzeczy w pralce. Po praniu będą pachnieć jak perfumowane

Wsypanie sody oczyszczonej do prania, sprawi, że ubrania będą pachnieć świeżo. Soda znana jest z tego, że znakomicie radzi sobie z wszelkimi nieprzyjemnymi zapachami i szybko je neutralizuje, pozostawiając miejsce na świeżość. Jeśli lubimy jak pranie pięknie pachnie to warto dodać do 4 łyżek sody około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego i taką mieszankę wsypać między brudne ubrania w bębnie pralki. Po praniu będą pachnieć świeżością.

Regularne czyszczenie pralki to recepta na pachnące pranie

Oczywiście podstawową kwestią w zapewnieniu swoim ubraniom ładnego, świeżego zapachu po praniu, jest utrzymanie swojej pralki w czystości. W tym celu należy przynajmniej raz w tygodniu wyczyścić pralkę. Pomogą w tym domowe sposoby. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby usunąć z niej resztki detergentów i brudu. W tym celu można wykorzystać płyn do czyszczenia pralek lub kapsułkę do zmywarki. Nastaw program prania na temperaturę co najmniej 70 stopni. Pamiętaj też o regularnym myciu dozownika na proszek i płyn oraz dokładnym wymyciu kołnierza bębna. Tu z pewnością sprawdzi się roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Szufladę wystarczy w nim namoczyć, zaś kołnierz przetrzyj zwilżoną w nim ściereczką.

