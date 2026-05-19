Peter Magyar wybrał polskie koleje! Pokazał, jak podróżuje po Polsce

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-19 22:27

Premier Węgier Peter Magyar zainaugurował swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną w roli szefa rządu, obierając za cel Polskę. Wizyta, która łączy elementy oficjalnych spotkań z prywatnym programem, rozpoczęła się we wtorek i obejmuje zarówno Kraków, jak i Warszawę. Polityk pokazał, że do przemieszczania się wybrał pociągi!

Majątek Petera Magyara. Nieruchomości, akcje i oszczędności w euro

i

Autor: Blue Corner Studio/ Shutterstock
  • Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną w Polsce, co podkreśla znaczenie, jakie nowy rząd węgierski przywiązuje do relacji z tym krajem.
  • Magyar podróżuje komercyjnymi środkami transportu i wykorzystuje to do politycznego przekazu, aludując do unijnego finansowania ("tej złej Brukseli") oraz krytykując poprzednią administrację.
  • Program wizyty w Krakowie obejmował prywatne spotkania (m.in. z kardynałem Rysiem) i gesty symboliczne (składanie wieńców na Wawelu), co wskazuje na chęć podkreślenia historycznych i kulturowych więzi między Polską a Węgrami.

Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną, wybierając Polskę jako kraj docelowy. Przed przybyciem do Krakowa, gdzie rozpoczęła się jego wizyta, opublikował w mediach społecznościowych fotografię z samolotu. W swoim wpisie online szczegółowo przedstawił plan podróży oraz skład towarzyszącej mu delegacji. Zgodnie z harmonogramem, do Krakowa dotarł komercyjnym lotem z przesiadką w Wiedniu, skąd następnie ma kontynuować podróż pociągiem do Warszawy.

Program w Krakowie

Po godzinie 14:00 Peter Magyar przybył do stolicy Małopolski. Jego program w Krakowie obejmuje zwiedzanie Katedry Wawelskiej oraz spotkanie z Metropolitą Krakowskim, Kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podkreślono, że ta część wizyty ma charakter prywatny. Węgierska delegacja zamierza złożyć wieńce pod pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą, a także w jej wnętrzu, w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla obu narodów: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

Podróż pociągiem

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak węgierski premier wraz ze swoimi towarzyszami podróżuje polskimi pociągami. Z opisu wynika, że przemieszcza się z Krakowa do Warszawy. Przed każdym z pasażerów widać talerzyk z porcją przysmaków, a w tle widać piękny, zielony krajobraz. Co ciekawe, Peter Magyar postanowił zdjąć marynarkę, ale zostawił na nosie okulary przeciwsłoneczne. 

Warto przypomnieć, że już podczas zapowiadania wizyty w Polsce polityk był pewny, ze postawi na podróż pociągiem. Wygłosił wówczas komentarz, który może być postrzegany jako aluzja do wcześniejszych wypowiedzi rządu Viktora Orbana.

- Pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze „tej złej Brukseli” - stwierdził, odnosząc się tym samym do finansowania unijnego. Ponadto, zaprosił "drogich propagandystów" poprzednich władz do dołączenia do jego podróży, co niektórzy interpretują jako kontynuację jego krytycznej postawy wobec poprzedniej administracji.

W naszej galerii zobaczysz wizytę Petera Magyara w Krakowie:

Peter Magyar w Krakowie
Galeria zdjęć 40
Sonda
Lubisz podróżować pociągiem?
Trump NISZCZY Amerykę, a Polska "nie ma pozycji, by fikać"| DR KATARZYNA KASIA, ROCH KOWALSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Peter Magyar