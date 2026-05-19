W sobotę Donald Tusk przeprowadził "rekonstrukcję rządu". Zdziwisz się, kto go zastąpił

W Noc Muzeów 2026 można było odwiedzić KPRM.

Gości przywitał sam premier Donald Tusk.

W sieci pojawiło się nagranie z tego wydarzenia.

Noc Muzeów 2026

Noc Muzeów to coroczne, ogólnoeuropejskie wydarzenie kulturalne, podczas którego muzea, galerie i różnego rodzaju instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających w godzinach wieczornych i nocnych. Wstęp jest zazwyczaj darmowy lub symbolicznie płatny, a zwiedzaniu towarzyszą unikalne atrakcje niedostępne na co dzień. Ideą wydarzenia, które zapoczątkowano w Berlinie w 1997 roku, jest popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa historycznego w przystępnej formie.

Zobacz: Takiego Nawrockiego jeszcze nie widzieliśmy. Ruszył na szlak w bluzie z orłem

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów umożliwiła szerokiej publiczności niezwykły wgląd w funkcjonowanie państwa, otwierając drzwi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od godziny 16:00 aż do 2:00 nad ranem, czyli przez dziesięć godzin, licznie przybyli zwiedzający mieli unikalną okazję zobaczyć na własne oczy miejsca, które na co dzień są niedostępne dla przeciętnego obywatela. Mogli wejść do sal, w których regularnie odbywają się posiedzenia rządu, a także do innych pomieszczeń, gdzie zapadają strategiczne decyzje mające bezpośredni wpływ na administrację i przyszłość całego państwa, oferując tym samym rzadką perspektywę na kulisy władzy.

Tusk przyjmuje gości

W swoich mediach społecznościowych Donald Tusk opublikował nagranie wideo, które dokumentowało tegoroczne odwiedziny w KPRM. Stojąc tuż przed wejściem do pomieszczenia, premier wyjaśniał, że choć zazwyczaj to ministrowie zasiadają za tymi drzwiami, podejmując strategiczne decyzje dla kraju, tym razem to uczestnicy Nocy Muzeów mieli wyjątkową okazję przekroczyć jego próg i zobaczyć je od środka. Następnie sam wszedł do środka.

Sprawdź: Aleksandra Kwaśniewska skomentowała Eurowizję. "Czuje gigantyczny wstyd"

- A co tu się dzieje? - rzucił od razu do zaskoczonych gości. - Ale mam rząd - dodał z uśmiechem. Humory dopisywały. Jeden z mężczyzn rzucił przy przywitaniu z Tuskiem, że "bardzo dobrze wygląda". - Prawda? Dużo lepiej niż w telewizji - błyskawicznie odpowiedział premier. Następnie sam zażartował z możliwej "rekonstrukcji rządu". - Może jak chociaż część z was usiądzie, wyjdzie nam bardzo ciekawa rekonstrukcja rządu? Zapraszam! - mówił. - To kto za premiera Tuska? Dajesz. Gratuluję - mówił po tym, jak jego następcą zdecydował się zostać jeden z młodzieńców. - Proszę, może kolega zacząć prowadzić te obrady. A ja mam wolne. Dziękuję - dodał na odchodne,

Zapraszam na Noc Muzeów w Kancelarii Premiera! pic.twitter.com/jN3RcS9hJk— Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2026

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie