Aleksandra Kwaśniewska skomentowała Eurowizję. "Czuje gigantyczny wstyd"

Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce w finale Eurowizji 2024, a jej występ został wysoko oceniony przez jury, które po raz pierwszy od 23 lat przyznało Polsce cztery "dwunastki".

Polskie jury przyznało 12 punktów reprezentantowi Izraela, co wywołało szeroką dyskusję i oburzenie w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.

Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała decyzję polskiego jury, wyrażając "gigantyczny wstyd" z powodu przyznania punktów Izraelowi, choć później nieco złagodziła ton, sugerując, że mogły to być "błędy młodości", ale podkreślając polityczne konsekwencje tej decyzji.

Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji, zajęła 12. miejsce w finale. Jej występ został doceniony przez jury, które po raz pierwszy od 23 lat przyznało Polsce cztery "dwunastki". Wokalistka, która powróciła już do Warszawy, wyraża zadowolenie z pozytywnego odbioru swojego występu. Równocześnie w polskiej przestrzeni publicznej szeroko komentowana jest decyzja krajowego jury o przyznaniu 12 punktów reprezentantowi Izraela. Udział tego kraju w konkursie był przedmiotem intensywnych dyskusji, zwłaszcza w kontekście sytuacji w Strefie Gazy. Część nadawców europejskich zdecydowała się na bojkot po dopuszczeniu Izraela do rywalizacji.

Reakcja Aleksandry Kwaśniewskiej

Do sprawy odniosła się Aleksandra Kwaśniewska. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, zamieściła na swoim profilu na Instagramie relację, w której wyraziła mieszane uczucia dotyczące polskiego jury.

- Czuję równocześnie wielką dumę z Alicji i gigantyczny wstyd z powodu polskiego jury. 12 punktów dla Izraela? W tym czasie? Gdy inne kraje bojkotują Eurowizję za sam ich udział? Pstro w głowie i kamienie w sercu – napisała na Instastory.

W niedzielę córka byłej pary prezydenckiej opublikowała kolejną relację, tym razem dzieląc się swoimi przemyśleniami po zapoznaniu się ze składem sędziowskim.

- Przeczytałam skład jury i myślę, że wczorajsza ocena to jeden z tak zwanych błędów młodości. Nie wolno się nad nimi znęcać. Nie tylko dlatego, że nie wiemy, kto jak głosował, ale też dlatego, że nie ma nic szlachetnego w nękaniu ludzi, nawet jeśli popełniają błędy. Żałuję jedynie, że nie było tam nikogo rozsądnego, kto by im uzmysłowił, że punkty dla Izraela zostaną potraktowane jak poparcie dla Netanjahu i jego zbrodniczych działań. Pokój wszystkim – stwierdziła.

Skład Polskiego Jury

W skład krajowego jury, którego decyzje wywołały szeroką dyskusję, weszli: Eliza Orzechowska z TVP, Filip Kuncewicz (kompozytor i realizator dźwięku), Maurycy Żółtański (muzyk i producent), a także wokaliści: Jasiek Piwowarczyk, Viki Gabor, Staś Kukulski oraz Wiktoria Kida.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska:

15

Sonda Czy lubisz oglądać Eurowizję? Tak - oglądam preselekcje i konkurs Tak - oglądam tylko konkurs Zależy od konkursu Nie oglądam wcale Nie oglądam z powodu bojkotu Nie mam zdania