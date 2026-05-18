Nie żyje gwiazdor "Gilmore Girls" i "Skazanych na Shawshank". Miał 87 lat

Nie żyje znany aktor. Miał 87 lat

Choć Dion Anderson nigdy nie należał do grona największych gwiazd pierwszego planu, jego twarz znały miliony widzów na całym świecie. Przez ponad dwie dekady regularnie pojawiał się w popularnych serialach i filmach, wcielając się w charakterystyczne epizodyczne postacie. To właśnie tacy aktorzy budowali klimat kultowych produkcji lat 80., 90. i początku XXI wieku. Informacja o śmierci aktora pojawiła się w zagranicznych mediach pod koniec kwietnia. Rodzina przekazała jedynie, że Anderson odszedł spokojnie w swoim domu. Nie ujawniono szczegółów dotyczących przyczyny śmierci.

Dion Anderson był jednym z tych aktorów, którzy może nie trafiali na okładki magazynów, ale niemal każdy widz widział go choć raz na ekranie. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola strażnika więziennego w legendarnym filmie "Skazani na Shawshank". Produkcja do dziś uznawana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii kina, a Anderson był częścią obsady tego niezapomnianego obrazu.

Fani serialu "Gilmore Girls" również doskonale pamiętają jego epizodyczny występ. Aktor pojawił się w kilku odcinkach jako jeden z mieszkańców ekscentrycznego Stars Hollow. Choć nie grał głównej roli, jego obecność była częścią charakterystycznego klimatu serialu, który pokochały miliony widzów.

Na tym jednak lista jego ekranowych dokonań się nie kończy. Anderson przewinął się przez dziesiątki hitowych produkcji telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Z Archiwum X", "Columbo", "Star Trek: Deep Space Nine", "Sabrinie, nastoletniej czarownicy", "Will & Grace", "Murphy Brown” czy "Napisała: Morderstwo". Był jednym z tych aktorów, którzy zawsze potrafili odnaleźć się w każdej roli - od komedii po dramat i kino sensacyjne.

Wystąpił także w filmie "Mr. Deeds" u boku Adama Sandlera. Choć najczęściej pojawiał się na ekranie na chwilę, jego charakterystyczna aparycja sprawiała, że trudno było go nie zapamiętać.

Prywatnie Dion Anderson prowadził spokojne życie z dala od hollywoodzkiego blichtru. Rodzina wspomina go jako oddanego męża, ojca i dziadka. Pożegnanie aktora odbyło się w Kalifornii w gronie najbliższych.

