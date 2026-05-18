Tak zmienił się Radek Liszewski. Jego metamorfoza zaskakuje

Na scenie od ponad dwóch dekad, a jego hit zna niemal każdy. Choć miliony Polaków nuciły „Ona tańczy dla mnie”, niewielu pamięta, jak Radek Liszewski wyglądał u progu sławy. Z biegiem lat jego wizerunek przeszedł prawdziwą ewolucję.

Pamiętacie ekstrawaganckie garnitury i idealnie ułożoną fryzurę z czasów największej popularności? Dziś artysta stawia na zupełnie inny styl. Jego metamorfoza to gotowy materiał na osobną historię, którą najlepiej opowiedzą zdjęcia.

Czy ktoś mógłby przypuszczać, że przyszły król disco polo zaczynał od… muzyki rockowej? Jeszcze w szkole średniej Radek Liszewski założył z kolegami zespół, z którym grał w lokalnych klubach. To były czasy zupełnie innych brzmień i wizerunku dalekiego od tego, który przyniósł mu sławę.

Pod koniec lat 90. jego muzyczne zainteresowania radykalnie się zmieniły. W 1997 roku narodził się zespół Weekend, a Liszewski stał się jego kompozytorem, autorem tekstów i wokalistą. Droga na szczyt była jednak długa i wyboista.

Jeden moment zmienił wszystko. Rok, który odmienił jego życie

Przełom nadszedł w 2012 roku i był prawdziwą eksplozją. Utwór „Ona tańczy dla mnie” nie tylko podbił polskie listy przebojów, ale stał się globalnym fenomenem. Teledysk do piosenki osiągnął historyczny wynik w serwisie YouTube, trafiając na światową listę najpopularniejszych klipów.

Ten jeden hit sprawił, że Radek Liszewski z dnia na dzień stał się jedną z najgorętszych postaci w polskim show-biznesie. Trasy koncertowe po całym świecie, wywiady w największych mediach i zaproszenia do programów telewizyjnych stały się jego codziennością.

Nie tylko muzyka. Głośne występy i dramatyczne chwile

Po wielkim sukcesie Liszewski nie bał się nowych wyzwań. Widzowie mogli go oglądać w zupełnie innych rolach, gdy próbował swoich sił w programach rozrywkowych. W 2015 roku dotarł do półfinału „Celebrity Splash!”, a w 2021 roku wirował na parkiecie w „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

Pojawił się także na wielkim ekranie w filmie „Disco polo” i gościnnie w serialu „Szpital”. Jego kariera to jednak nie tylko blaski fleszy. W 2013 roku media obiegła informacja o wypadku samochodowym na planie teledysku, w którym artysta odniósł obrażenia.

Kulisy życia prywatnego. U boku tej samej kobiety od lat

Mimo ogromnej popularności i życia na świeczniku, Radek Liszewski od lat pozostaje wierny jednej kobiecie. Jego żoną jest Dorota, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku. Para doczekała się dwóch synów, Norberta i Jakuba.

Artysta wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. To właśnie w domu w Sejnach znajduje spokój i ucieczkę od intensywnego życia zawodowego.

Ile lat kończy Radek Liszewski w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Radosław Liszewski urodził się 18 maja 1976 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 50. urodziny. Czas mija nieubłaganie, a artysta wciąż jest aktywny na scenie.

Jak przez te wszystkie lata zmieniał się autor jednego z największych polskich hitów? Czy bardzo różni się od siebie z początków kariery? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii, która jest niezwykłą podróżą w czasie.