Agnieszka Kaczorowska rozpływa się nad nową kuchnią. Ma sprytnie ukryte garnki i pojemniki na makaron!

Kaczorowska już na dobre wprowadziła się do nowego domu

Agnieszka Kaczorowska zaczęła nowy okres w życiu - zabrała ostatnie rzeczy z domu, który dzieliła z Maciejem Pelą i już całkiem przeniosła się do nowego gniazda, które urządziła z Marcinem Rogacewiczem. Niedawno celebrytka pojawiła się pod swoim dawnym lokum z ekipą do przeprowadzek i ciężarówką, do której trafiły kartony, meble oraz prywatne pamiątki. Pakowanie wyglądało jak symboliczne zamknięcie wieloletniego związku, który po długim oczekiwaniu wreszcie zakończył się rozwodem sfinalizowanym pod koniec zeszłego roku.

Kaczorowska od miesięcy przygotowywała nowe miejsce do życia. Jej nowa willa na warszawskim Wawrze ma być otoczona zielenią i urządzona w luksusowym stylu. Aktorka sama pokazywała w mediach społecznościowych fragmenty wnętrz, zdradzając fanom, że remont pochłonął mnóstwo energii i pieniędzy. Szczególne wrażenie zrobiła marmurowa łazienka oraz eleganckie dodatki, którymi celebrytka była wręcz zachwycona. W sam dom, w surowym stanie, zainwestowała aż 1,5 mln zł!

Kaczorowska zachwycona kuchnią!

Aktorka w nowym domu mieszka już od kilku miesięcy, ale urządzanie wnętrz jeszcze się nie skończyło, choć ostatnio gwiazda pochwaliła się swoim fanom idealną kuchnią. Nowe meble i wyspa kuchenna zachwyciły Agnieszkę. Najwięcej emocji jednak wzbudziły sprytne rozwiązania dotyczące przechowywania.

Kochani, świetnie zorganizowana i uporządkowana przestrzeń to spokój dla głowy i ducha. Moim zdaniem to również oszczędność czasu, którego nie tracisz na szukanie czego, co przecież "gdzieś tu było". Polecam taką usługę absolutnie każdemu! - napisała gwiazda, która sama nie układała swoich rzeczy w szafkach, a zleciła to ekipie specjalistek.

Zachwytom nie było końca! Wzbudzały go kolejne szuflady, szafki z zastawą i pudełka wypełnione makaronami, orzechami, granolą czy herbatami - a wszystkie piękne podpisane i oklejone estetycznymi naklejkami.

Zapraszam was do mojej nowej kuchni i to przepięknie zorganizowanej - mówiła Kaczorowska w nagraniu udostępnionym w sieci.

Gwiazda jest zachwycona. A jak wam się podoba jej beżowe królestwo?

