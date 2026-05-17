Burza po 12 punktach dla Izraela na Eurowizji. Polski juror przerwał milczenie

Aga Kwiatkowska
2026-05-17 16:44

Finał Eurowizji 2026 za nami. Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce, jednak to nie jej wynik wywołał największe emocje. Prawdziwą burzę wywołał fakt, że polskie jury przyznało maksymalną liczbę punktów reprezentantowi Izraela. W obliczu wojny na Bliskim Wschodzie decyzja spotkała się z lawiną krytyki. Filip Kuncewicz, jeden z jurorów, postanowił odnieść się do sprawy.

Eurowizja 2026: Oburzenie po 12 punktach od Polski dla Izraela

Jeszcze przed końcem finału Eurowizji 2026 w Polsce wybuchł skandal. Powodem było przyznanie przez polskich jurorów najwyższej noty, czyli 12 punktów, reprezentantowi Izraela. Fani konkursu błyskawicznie wyrazili swoje niezadowolenie z takiego obrotu spraw.

Kiedy Ola Budka przekazała informację o najwyższej nocie dla Noama Bettana z Izraela, w sieci zawrzało. Część widzów chwaliła występ i argumentowała, że muzyka powinna być wolna od polityki, jednak znaczna część internautów nie kryła niezadowolenia, a nawet wstydu. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy pełnych oburzenia i teorii spiskowych sugerujących polityczne naciski. Warto jednak podkreślić, że jurorzy podejmowali decyzje anonimowo i samodzielnie. Głos w tej sprawie zabrał Filip Kuncewicz, przypominając zasady głosowania.

Filip Kuncewicz tłumaczy zasady głosowania na Eurowizji

Filip Kuncewicz, kompozytor i jeden z członków polskiego jury na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, opublikował oświadczenie na swoim koncie na Instagramie.

Wynik głosowania polskiego jury w finale Eurowizji 2026 nie jest wspólną decyzją siedmiu jurorów. Każdy juror głosuje indywidualnie i w tajemnicy. Końcowy wynik to efekt działania algorytmu EBU, który łączy siedem niezależnych list w jeden ranking. Przyznanie 12 punktów nie oznacza, że jurorzy wybrali daną piosenkę jako numer 1 - stwierdził.

Muzyk skomentował również falę negatywnych komentarzy i gróźb, z jaką spotkali się członkowie jury.

Zasady działania algorytmu EBU są publicznie dostępne. Każda osoba, która wysłała w ostatnich godzinach groźby lub hejt, mogła je sprawdzić w minutę. Nie zrobiła tego - napisał.

W składzie polskiego jury, oprócz Kuncewicza, znaleźli się również Viki Gabor, Eliza Orzechowska, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk oraz Maurycy Żółtański. W głosowaniu widzów z Polski Izrael zdobył zaledwie dwa punkty, natomiast najwyższą notę od polskiej publiczności otrzymała Ukraina. TUTAJ znajdziecie oświadczenie jurora oraz zdjęcia z Eurowizji 2026.

