Eurowizja 2026: Oburzenie po 12 punktach od Polski dla Izraela

Jeszcze przed końcem finału Eurowizji 2026 w Polsce wybuchł skandal. Powodem było przyznanie przez polskich jurorów najwyższej noty, czyli 12 punktów, reprezentantowi Izraela. Fani konkursu błyskawicznie wyrazili swoje niezadowolenie z takiego obrotu spraw.

Kiedy Ola Budka przekazała informację o najwyższej nocie dla Noama Bettana z Izraela, w sieci zawrzało. Część widzów chwaliła występ i argumentowała, że muzyka powinna być wolna od polityki, jednak znaczna część internautów nie kryła niezadowolenia, a nawet wstydu. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy pełnych oburzenia i teorii spiskowych sugerujących polityczne naciski. Warto jednak podkreślić, że jurorzy podejmowali decyzje anonimowo i samodzielnie. Głos w tej sprawie zabrał Filip Kuncewicz, przypominając zasady głosowania.

Filip Kuncewicz tłumaczy zasady głosowania na Eurowizji

Filip Kuncewicz, kompozytor i jeden z członków polskiego jury na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, opublikował oświadczenie na swoim koncie na Instagramie.

Wynik głosowania polskiego jury w finale Eurowizji 2026 nie jest wspólną decyzją siedmiu jurorów. Każdy juror głosuje indywidualnie i w tajemnicy. Końcowy wynik to efekt działania algorytmu EBU, który łączy siedem niezależnych list w jeden ranking. Przyznanie 12 punktów nie oznacza, że jurorzy wybrali daną piosenkę jako numer 1 - stwierdził.

Muzyk skomentował również falę negatywnych komentarzy i gróźb, z jaką spotkali się członkowie jury.

Zasady działania algorytmu EBU są publicznie dostępne. Każda osoba, która wysłała w ostatnich godzinach groźby lub hejt, mogła je sprawdzić w minutę. Nie zrobiła tego - napisał.

W składzie polskiego jury, oprócz Kuncewicza, znaleźli się również Viki Gabor, Eliza Orzechowska, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk oraz Maurycy Żółtański. W głosowaniu widzów z Polski Izrael zdobył zaledwie dwa punkty, natomiast najwyższą notę od polskiej publiczności otrzymała Ukraina. TUTAJ znajdziecie oświadczenie jurora oraz zdjęcia z Eurowizji 2026.

