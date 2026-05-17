Marta Nawrocka w środku nocy zwróciła się do Alicji Szemplińskiej. To napisała o jej występie

Alicja Szemplińska na Eurowizji - 133 punkty od jury, 17 od widzów

Wynik Alicji Szemplińskiej był efektem wyraźnego rozjazdu między głosami jury a telewidzami. Eksperci ocenili "Pray" bardzo wysoko - przyznali jej 133 punkty. Publiczność była znacznie chłodniejsza - zaledwie 17 punktów z głosowania widzów. Łącznie dało to 150 punktów i 12. miejsce w stawce.

Nie był to wynik, którego kibice się spodziewali. Alicja Szemplińska od początku była uznawana za jedną z najmocniejszych wokalistek całego konkursu - i scena w Wiedniu tylko to potwierdziła. Wystąpiła jako osiemnasta w kolejności, wykonując "Pray" z pełną mocą głosu i ciekawą choreografią. Pod oficjalnym profilem Eurowizji na Instagramie posypały się zachwyty - internauci z całej Europy pisali o "najlepszym występie nocy" i apelowali do widzów, żeby na nią głosowali. Publiczność jednak nie odpowiedziała na te apele tak, jak wielu liczyło.

Zobacz także: Eurowizja 2026 - punkty i wyniki finału. Kto wygrał Eurowizję 2026?

Dla nas Polka i tak wygrała

W sieci niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników pojawiła się fala wsparcia. Komentarze pod profilem Szemplińskiej i pod oficjalnymi kontami Eurowizji były jednoznaczne - wielu widzów uznało, że 12. miejsce to wynik niesprawiedliwy wobec jej talentu.

Nie przegap: Victoria Swarovski zachwyciła na Eurowizji 2026. Prezenterka pokazała się w trzech zjawiskowych kreacjach

Głosy wsparcia płynęły nie tylko od anonimowych internautów. Pierwsza dama także śledziła konkurs. Marta Nawrocka około pierwszej w nocy opublikowała na Instagramie krótką wiadomość skierowaną wprost do Szemplińskiej.

Gratulacje, Alicja! Jesteśmy z ciebie dumni

- napisała pierwsza dama na Instagramie.

Polecamy: Ten detal w stylizacji Marty Nawrockiej skradł całe show. Wiemy, kto go stworzył i jak trafił do pierwszej damy

Marta Nawrocka dała jasny sygnał, że wynik punktowy to nie wszystko - i że Polska patrzyła na Alicję z uznaniem, niezależnie od miejsca na tablicy wyników.

22

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!