Marta Nawrocka w środku nocy zwróciła się do Alicji Szemplińskiej. To napisała o jej występie

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2026-05-17 11:21

Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce w finale Eurowizji 2026 w Wiedniu. Choć nie stanęła na podium, Polska jest dumna z jej występu. Jako jedna z pierwszych głos zabrała Marta Nawrocka - pierwsza dama w środku nocy zwróciła się do naszej reprezentantki.

Alicja Szemplińska na Eurowizji - 133 punkty od jury, 17 od widzów

Wynik Alicji Szemplińskiej był efektem wyraźnego rozjazdu między głosami jury a telewidzami. Eksperci ocenili "Pray" bardzo wysoko - przyznali jej 133 punkty. Publiczność była znacznie chłodniejsza - zaledwie 17 punktów z głosowania widzów. Łącznie dało to 150 punktów i 12. miejsce w stawce.

Nie był to wynik, którego kibice się spodziewali. Alicja Szemplińska od początku była uznawana za jedną z najmocniejszych wokalistek całego konkursu - i scena w Wiedniu tylko to potwierdziła. Wystąpiła jako osiemnasta w kolejności, wykonując "Pray" z pełną mocą głosu i ciekawą choreografią. Pod oficjalnym profilem Eurowizji na Instagramie posypały się zachwyty - internauci z całej Europy pisali o "najlepszym występie nocy" i apelowali do widzów, żeby na nią głosowali. Publiczność jednak nie odpowiedziała na te apele tak, jak wielu liczyło.

Zobacz także: Eurowizja 2026 - punkty i wyniki finału. Kto wygrał Eurowizję 2026?

Dla nas Polka i tak wygrała

W sieci niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników pojawiła się fala wsparcia. Komentarze pod profilem Szemplińskiej i pod oficjalnymi kontami Eurowizji były jednoznaczne - wielu widzów uznało, że 12. miejsce to wynik niesprawiedliwy wobec jej talentu.

Nie przegap: Victoria Swarovski zachwyciła na Eurowizji 2026. Prezenterka pokazała się w trzech zjawiskowych kreacjach

Głosy wsparcia płynęły nie tylko od anonimowych internautów. Pierwsza dama także śledziła konkurs. Marta Nawrocka około pierwszej w nocy opublikowała na Instagramie krótką wiadomość skierowaną wprost do Szemplińskiej.

Gratulacje, Alicja! Jesteśmy z ciebie dumni 

- napisała pierwsza dama na Instagramie.

Polecamy: Ten detal w stylizacji Marty Nawrockiej skradł całe show. Wiemy, kto go stworzył i jak trafił do pierwszej damy

Marta Nawrocka dała jasny sygnał, że wynik punktowy to nie wszystko - i że Polska patrzyła na Alicję z uznaniem, niezależnie od miejsca na tablicy wyników.

Tak Marta Nawrocka podsumowała występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji
Galeria zdjęć 22
Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!
Sonda
Czy lubisz oglądać Eurowizję?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA
EUROWIZJA
MARTA NAWROCKA