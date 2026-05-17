Justyna Steczkowska zachwyciła się Alicją Szemplińską na Eurowizji. "Jesteś wspaniała!"

Alicja Szemplińska reprezentowała Polskę na scenie w Wiedniu

Alicja Szemplińska wyszła na scenę jako osiemnasta w kolejności i wykonała piosenkę "Pray". W konkursie zaprezentowała potężny głos, ciekawą choreografię, klimatyczną oprawą wizualną i wywołała zachwyt w mediach społecznościowych. Pod jej nagraniem na oficjalnym profilu Eurowizji na Instagramie nie brakowało entuzjastycznych komentarzy - internauci nazywali Polkę "Beyoncé z Polski", pisali o "najlepszym występie tej nocy" i apelowali do widzów w całej Europie, by na nią głosowali.

Ostatecznie Alicja Szemplińska uplasowała się na 12. miejscu w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 z dorobkiem 150 punktów - z czego aż 133 otrzymała od jury, a zaledwie 17 dostała od telewidzów. Zwyciężyła Bułgaria, wyprzedzając Izrael.

Justyna Steczkowska skomentowała występ Alicji na Eurowizji 2026

Krótko po finale w mediach społecznościowych pojawiła się reakcja Justyny Steczkowskiej - artystki, która rok wcześniej sama reprezentowała Polskę na Eurowizji. Wokalistka nie kryła dumy z koleżanki po fachu.

Brawo Ala! Jesteś wspaniała

- napisała Justyna Steczkowska w komentarzu na profilu Eurowizji na Instagramie.

Jeszcze przed finałem artystka dawała wyraźnie znać, że cała jej rodzina zasiada przed telewizorem i trzyma kciuki za tegoroczną reprezentantkę. Diwa zorganizowała nawet live, gdzie relacjonowała przebieg konkursu i go komentowała.

Justyna Steczkowska w 2025 roku reprezentowała Polskę na eurowizyjnej scenie

Justyna Steczkowska doskonale wie, jak to jest stać na eurowizyjnej scenie. W 2025 roku wróciła do konkursu po trzydziestoletniej przerwie - co stanowi rekord w historii Eurowizji - z utworem "Gaja", łączącym słowiańskie brzmienia z nowoczesną oprawą sceniczną. W wielkim finale w Bazylei zajęła 14. miejsce, zdobywając 156 punktów. Tym razem mogła śledzić zmagania swojej następczyni sprzed telewizora i widać, że była dumna.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu