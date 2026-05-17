Czy ten Polak wystąpił na Eurowizji? Sprawdzian dla prawdziwych fanów muzyki

Historia Eurowizji

Historia Eurowizji sięga połowy lat 50. XX wieku, kiedy to Europejska Unia Nadawców (EBU) poszukiwała innowacyjnego formatu telewizyjnego zdolnego zjednoczyć zniszczoną wojną Europę poprzez wspólną rozrywkę. Bezpośrednim impulsem był sukces włoskiego Festiwalu w San Remo, na którym wzorował się Marcel Bezençon, przedstawiając w 1955 roku koncepcję międzynarodowego turnieju piosenki. Inauguracyjna edycja odbyła się 24 maja 1956 roku w szwajcarskim Lugano, a udział w niej wzięło siedem krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria i Włochy.

Z biegiem lat widowisko ewoluowało z kameralnego programu radiowo-telewizyjnego w najbardziej zaawansowany technologicznie konkurs muzyczny na świecie, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. W 2020 roku konkurs przerwał swoją dobrą passę w nadawaniu z powodu pandemii koronawirusa. Zamiast tego odbył się mały koncert online.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Główne zasady Eurowizji

Prawo do startu mają wyłącznie aktywni członkowie Unii, co sprawia, że w konkursie uczestniczą także kraje spoza geograficznej Europy, jak Izrael, Armenia czy Australia. Od 2008 roku widowisko składa się z dwóch półfinałów oraz wielkiego finału. Kluczowym elementem wydarzenia jest system głosowania: od 1975 roku stosuje się legendarną skalę, w której każde państwo przyznaje punkty od 1 do 8, 10 oraz najwyższą notę - 12 punktów (douze points). Obecnie o wynikach decyduje kombinacja profesjonalnego jury oraz głosowania telewidzów, co ma zapewniać balans między jakością artystyczną a popularnością.

Istnieje również grupa tzw. Wielkiej Piątki (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz do 2025 roku Hiszpania), która ze względu na najwyższe składki na rzecz EBU ma zagwarantowane miejsce w finale. Tradycyjnie kraj zwycięski otrzymuje przywilej organizacji kolejnej edycji. Czasami jednak zdarza się tak, iż państwa jak w przypadku Juniora odpuszczają organizację lub w przypadku konfliktu wojennego (2023) współdzielą organizację z innym państwem.

Sonda Czy Skolim powinien jechać na Eurowizję? Tak, powinien jechać Nie, według mnie powinien sobie odpuścić Zależy od sytuacji Nie mam zdania

Czy ten Polak wystąpił na Eurowizji?

Postanowiliśmy przygotować dla was specjalny quiz związany z Eurowizją. 12 pytań, w których zapytamy o Polaków występujących w Konkursie Piosenki Eurowizji. Ale uwaga! Ostrzegamy - nie tylko w barwach Polski. Niektóre pytania będą podchwytliwe, więc uważnie czytajcie i odpowiadajcie. Odpowiedzi są w formie PRAWDA/FAŁSZ.

Powodzenia!

Czy ten Polak wystąpił na Eurowizji? Sprawdzian dla prawdziwych fanów muzyki Pytanie 1 z 12 Kajtek Januszkiewicz PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie