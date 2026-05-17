Paulina Gałązka dzieli życie na dwa kraje. Na warszawskiej Pradze urządziła sobie przytulne gniazdko

Paulina Gałązka zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"

W zakończonej przed tygodniem, osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" aż roiło się od wielkich gwiazd ekranów. Producentom udało się zaprosić do programu m.in. Magdalenę Boczarską, Sebastiana Fabijańskiego, Emilię Komarnicką czy Paulinę Gałązkę. Artyści już w pierwszym odcinku udowodnili, że mają talent nie tylko do aktorstwa, ale i tańca.

Niespodziewanie, jedną z faworytek do wygranej stała się Paulina Gałązka (36 l.). Aktorka podbiła serca widzów swoją taneczną drogą oraz naturalnością i urokiem osobistym. Nawet w trudnych chwilach nie traciła entuzjazmu. W finale zameldowała się razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Bartkiewiczem (30 l.). O Kryształową Kulę rywalizowali z Gamou Fallem i Hanną Żudziewicz, Magdaleną Boczarską i Jackiem Jeschke oraz Sebastianem Fabijańskim i Julią Suryś.

Tak mieszka Paulina Gałązka. Przytulne wnętrza!

Paulina Gałązka nie opowiada za dużo o swoim życiu prywatnym. Aktorka od dekady dzieli życie między Polską a Norwegią, skąd pochodzi jej mąż. Sindre Sandemo to norweski aktor, reżyser i scenarzysta. Z Pauliną Gałązką poznali się podczas studiów w łódzkiej szkole filmowej, a w 2016 roku wzięli kameralny ślub na Podlasiu.

W Polsce aktorka urządziła sobie domową ostoję na warszawskiej Pradze-Północ. Na kilku instagramowych zdjęciach pokazała wnętrza swojego urokliwego mieszkania. Dominują w nim ciepłe barwy. Z kolei kuchnia urządzona jest w nowoczesnym stylu. Pełno w nim kwiatów oraz dodatków, które podkreślają wyjątkowy charakter mieszkania.

Paulina Gałązka w wywiadach często podkreśla przywiązanie do Pragi. Jest to miejsce, w którym czuje się naprawdę dobrze.

W osiedlowym sklepie mam ksywę "Aktoreczka". Panie ekspedientki kolekcjonują nawet wycinki z gazet, w których pojawiają się informacje na mój temat - mówiła w rozmowie z magazynem "Vogue".

