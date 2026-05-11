Tak głosowali widzowie w finale "Tańca z Gwiazdami". Kto zajął drugie miejsce?

"Taniec z Gwiazdami": Wielkie emocje w finale 18. sezonu

Po kilku tygodniach wielkich emocji osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dobiegła końca. Z pewnością przejdzie do historii programu. W półfinale w Piotr Kędzierski wycofał się z dalszej rywalizacji, co sprawiło, że w zaplanowanej dogrywce zamiast trzech spotkały się dwie pary. Głosami widzów do finału przeszli Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. W dogrywce spotkali się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Jednak jurorzy zdecydowali, że do ostatniego etapu przejdą obie pary. Była to pierwsza taka sytuacja w historii polskiej wersji programu.

Finał "Tańca z Gwiazdami" podzielony był na dwie części. W pierwszej każda z par zaprezentowała walca - angielskiego lub wiedeńskiego. Decyzją jurorów każdy z układów musiał zawierać co najmniej pięćdziesiąt sekund "czystego turniejowego tańca", bez ozdobników i wypełniaczy. W drugiej części przyszła kolej na freestyle.

Każda z finałowych par zaprezentowała naprawdę wysoki poziom, a wybór tylko jednej z nich był bardzo trudny. Internauci mieli sporo argumentów za każdym uczestników. Od samego początku wiosennej edycji na głosy widzów mógł liczyć Sebastian Fabijański oraz Piotr Kędzierski. Z czasem do stawki doszedł Gamou Fall. Sporą sympatią cieszyły się również Magdalena Boczarska i Paulina Gałązka.

"Taniec z Gwiazdami": Tak głosowali widzowie w finale programu

Przed finałem bukmacherzy największą szansę na zdobycie Kryształowej Kuli dawali Fallowi. Aktor, który przed udziałem w "TZG" był najmniej rozpoznawalną osobą z finałowej czwórki, zdobył sympatię widzów naturalnym talentem, charyzmą oraz spokojem.

Producenci tanecznego show nie podali oficjalnych wyników głosowania, ale zrobiła to za nich osoba z produkcji. Tajemniczy informator tradycyjnie zdradził wyniki w rozmowie z Pudelkiem. Okazuje się, że Gamou prowadził od początku finału. Za to po prezentacji drugiego układu sporo głosów otrzymała Magda Boczarska i to właśnie ona miała znaleźć się na drugim miejscu.

Gamou zdecydowanie prowadził od samego początku, natomiast po freestyle’u na drugie miejsce wysunęła się Magda. Zyskała sporo, choć nie najwięcej głosów od widzów - powiedziała osoba związana z produkcją.

Po freestyle’u Paulina Gałązka miała otrzymać najwięcej głosów od widzów. Jednak liczyły się głosy z całego odcinka i nie wystarczyło to do wygranej.

Po freestyle’u najwięcej głosów zyskała Paulina, natomiast występ Sebastiana nie przełożył się na dodatkowe wsparcie ze strony widzów - dodał tajemniczy informator.

