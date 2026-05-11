Tańce, hulanki i upadki! Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" balowali do 7 rano! Co tam się działo

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz z Kryształową Kulą

Pierwszy raz w historii "Tańca z Gwiazdami" w finałowym odcinku o Kryształową Kulę walczyły cztery pary. Rywalizacja była zacięta i na bardzo wysokim poziomie. Finalnie pierwsze miejsce głosami widzów i jurorów zajęli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, którzy swoim tańcem zawładnęli parkiet i serca Polaków.

Nie myślałam, że ta kula trafi do nas, ale jest tak i bardzo dziękujemy

- powiedziała Hania w rozmowie z ESKĄ.

Ten program jest tak nieprzewidywalny, że wszystko może się wydarzyć

- dodał Gamou, który z dumą pozował do zdjęć z Kryształową Kulą.

Przenieśli program do lokalu

Po ostatnim odcinku telewizja Polsat postanowiła zorganizować zamkniętą imprezę, na której pojawili się niemalże wszyscy uczestnicy i jurorzy show, a nawet dyrektor programowy, Edward Miszczak. I choć ostatnie miesiące były dla wszystkich bardzo intensywne, a w szczególności dla finalistów, którzy całe dnie spędzali na treningach, to niemalże wszyscy pojawili się na afterparty. Nie mogło zabraknąć Izy Miko, która marzyła o tym by wejść do finału. Pojawił się również Kacper „Jasper” Porębski, który w różowym garniturze zaliczył upadek przed lokalem. Świetnie bawiła się również Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska, które rywalizowały o podium. A także Mateusz Pawłowski i Piotr Kędzierski. Zjawiła się również Małgorzata Potocka, która jako pierwsza pożegnała się z programem. Na imprezie zabrakło natomiast Sebastiana Fabiańskiego, za którego publiczność mocno trzymała kciuki.

ZOBACZ: Michał Kassin szczerze o freestyle w "Tańcu z Gwiazdami 18". Zwrócił uwagę nie na emocje, ale na teatr

Bawili się do 7 rano

Były drinki, smakołyki, żarty i tańce do białego rana, ale już bez obecności kamer. Rafał Maserak, który wielokrotnie brał udział w tego typu imprezach, wiedział co go czeka i już w niedzielny wieczór, kiedy parking był darmowy opłacił bilet, bowiem nie miał w planach siadać za kółko. Ostatni imprezowicze, do których można zaliczyć Alberta Kosińskiego i Julię Suryś, lokal opuścili kilka minut przed godziną 7.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Michał Koterski brylował w towarzystwie 23-letniej miss. To tajemnicza brunetka z Sopotu?

43

Sebastian Fabijański zabrał głos po przegranej! "Chcę przejść przez to fair"