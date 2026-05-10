Gamou Fall i Hanna Żudziewicz triumfują w "Tańcu z gwiazdami"! Poznaliśmy laureatów 18. edycji programu

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz triumfują w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Najlepszym duetem 18. sezonu wiosennego "Tańca z gwiazdami" zostali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Za nami niezwykle ekscytująca edycja programu. Wybór uczestników okazał się strzałem w dziesiątkę, co zaowocowało wysokim poziomem tanecznym wielu par, często chwalonym przez jurorów. Tak wielu pozytywnych opinii ze strony Iwony Pavlović nie słyszeliśmy już od dłuższego czasu! Ostateczny wynik zależał jednak nie tylko od ocen sędziów, ale również od głosów publiczności, bez których Gamou Fall nie sięgnąłby po wygraną. Triumfatorzy otrzymali Kryształową Kulę oraz nagrodę finansową: 200 tysięcy złotych dla gwiazdy i 100 tysięcy złotych dla tancerza. Z kim mierzyli się w wielkim finale?

Nieznane miejsca na podium

To historyczny moment w "Tańcu z gwiazdami" – w finale walczyły nie dwie, a aż cztery pary. Do rywalizacji, obok Gamou Falla i Hanny Żudziewicz, przystąpili: Sebastian Fabijański z Julią Suryś, Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem oraz Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke. Kiedy wszystkie występy dobiegły końca, zakończono głosowanie widzów. Niestety, ogłoszono wyłącznie zdobywców pierwszego miejsca. Produkcja programu nie ujawniła, w jakiej kolejności uplasowały się pozostałe pary, pozostawiając kwestię drugiego, trzeciego i czwartego miejsca w tajemnicy.

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z gwiazdami"

Zwycięzcy w stacji TVN:

Oliwier Janiak i Kamila Kajak Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska Kinga Rusin i Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak Anna Guzik i Łukasz Czarnecki Magdalena Walach i Cezary Olszewski Agata Kulesza i Stefano Terrazzino Dorota Gardias i Andrej Mosejcuk Anna Mucha i Rafał Maserak Julia Kamińska i Rafał Maserak Monika Pyrek i Robert Rowiński Kacper Kuszewski i Anna Glogowska

Zwycięzcy w stacji Polsat:

Aneta Zając i Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska i Tomasz Barański Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke Robert Wabich i Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder i Jan Kliment Beata Tadla i Jan Kliment Joanna Mazur i Jan Kliment Damian Kordas i Janja Lesar Edyta Zając i Michał Bartkiewicz Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński Anita Sokołowska i Jacek Jeschke Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

