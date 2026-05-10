To oni wygrali 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Tak wybrali widzowie z jury!

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w pigułce
Wiosenna odsłona „Tańca z Gwiazdami” z 2026 roku postawiła na międzypokoleniowy miks – od uznanych aktorek, jak Magdalena Boczarska, po idoli młodzieży pokroju Jaspera. 18. edycja show Polsatu wprowadziła sporo świeżości dzięki innowacyjnym formatom odcinków: uczestnicy mierzyli się nie tylko z występami z bliskimi, ale też z zaskakującą zamianą partnerów. W ramach tej nowości gwiazdy prezentowały jedną choreografię z innym tancerzem, a drugą w widowiskowym układzie w trio.
Spore zmiany zaszły również za stołem sędziowskim - obok Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka w roli rotacyjnych jurorów wystąpiły takie osobowości jak Agata Kulesza. Aktorka zastąpiła na jeden odcinek Ewę Kasprzyk, która nie mogła wystąpić w odcinku z powodów prywatnych.
Uczestnicy 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie:
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;
- Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska;
- Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;
- Izabella Miko i Albert Kosiński;
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.
Kto wygrał 18. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie?
Finał zapowiadał się iście ciekawie, ponieważ pierwszy raz w historii polskiego programu na parkiecie zobaczyliśmy aż 4 pary. W związku z tym zatańczyły one nie 3, a 2 tańce - jeden standardowy, a drugi freestyle.
Te pary zaprezentowały się w wielkim finale:
- Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
- Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
- Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;
- Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Klasyfikacja pozostałych uczestników:
- 5. miejsce: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para zrezygnowała z udziału)
- 6. miejsce: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;
- 7. miejsce: Izabella Miko i Albert Kosiński;
- 8. miejsce: Kamil Nożyński i Izabela Skierska;
- 9. miejsce ex aequo: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;
- 10. miejsce: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino;
- 11. miejsce: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski;
Punkty podczas wielkiego finału:
Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 80.
Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 80.
Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 80.
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 80.
Mało kto spodziewał się takiej decyzji jury oraz widzów. Kryształowe Kule i tytuł zwycięzcy 18. edycji Tańca z Gwiazdami dostała para - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz!