To oni wygrali 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Tak wybrali widzowie z jury!

Paula Dąbrowska
Aleksandra Kalita
2026-05-10 22:40

Skończyła się już 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Po emocjonujących tygodniach jury razem z widzami wybrali zwycięzcę tego show. Nie znalazł się on w tym finale w końcu przypadkowo! Jak wyglądają wyniki 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Kto sięgnął po Kryształową Kulę?

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w pigułce 

Wiosenna odsłona „Tańca z Gwiazdami” z 2026 roku postawiła na międzypokoleniowy miks – od uznanych aktorek, jak Magdalena Boczarska, po idoli młodzieży pokroju Jaspera. 18. edycja show Polsatu wprowadziła sporo świeżości dzięki innowacyjnym formatom odcinków: uczestnicy mierzyli się nie tylko z występami z bliskimi, ale też z zaskakującą zamianą partnerów. W ramach tej nowości gwiazdy prezentowały jedną choreografię z innym tancerzem, a drugą w widowiskowym układzie w trio.

Spore zmiany zaszły również za stołem sędziowskim - obok Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka w roli rotacyjnych jurorów wystąpiły takie osobowości jak Agata Kulesza. Aktorka zastąpiła na jeden odcinek Ewę Kasprzyk, która nie mogła wystąpić w odcinku z powodów prywatnych.

Uczestnicy 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie:

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;
  • Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;
  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska;
  • Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;
  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;
  • Izabella Miko i Albert Kosiński;
  • Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.
Kto wygrał 18. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie?

Finał zapowiadał się iście ciekawie, ponieważ pierwszy raz w historii polskiego programu na parkiecie zobaczyliśmy aż 4 pary. W związku z tym zatańczyły one nie 3, a 2 tańce - jeden standardowy, a drugi freestyle. 

Te pary zaprezentowały się w wielkim finale:

Klasyfikacja pozostałych uczestników:

  • 5. miejsce: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para zrezygnowała z udziału)
  • 6. miejsce: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;
  • 7. miejsce: Izabella Miko i Albert Kosiński;
  • 8. miejsce: Kamil Nożyński i Izabela Skierska;
  • 9. miejsce ex aequo: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;
  • 10. miejsce: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino;
  • 11. miejsce: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski;

Punkty podczas wielkiego finału: 

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 80.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 80.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 80.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 80.

Mało kto spodziewał się takiej decyzji jury oraz widzów. Kryształowe Kule i tytuł zwycięzcy 18. edycji Tańca z Gwiazdami dostała para - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz!

