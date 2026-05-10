To oni wygrali 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Tak wybrali widzowie z jury!

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w pigułce

Wiosenna odsłona „Tańca z Gwiazdami” z 2026 roku postawiła na międzypokoleniowy miks – od uznanych aktorek, jak Magdalena Boczarska, po idoli młodzieży pokroju Jaspera. 18. edycja show Polsatu wprowadziła sporo świeżości dzięki innowacyjnym formatom odcinków: uczestnicy mierzyli się nie tylko z występami z bliskimi, ale też z zaskakującą zamianą partnerów. W ramach tej nowości gwiazdy prezentowały jedną choreografię z innym tancerzem, a drugą w widowiskowym układzie w trio.

Spore zmiany zaszły również za stołem sędziowskim - obok Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka w roli rotacyjnych jurorów wystąpiły takie osobowości jak Agata Kulesza. Aktorka zastąpiła na jeden odcinek Ewę Kasprzyk, która nie mogła wystąpić w odcinku z powodów prywatnych.

Uczestnicy 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;

Sebastian Fabijański i Julia Suryś;

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;

Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;

Kamil Nożyński i Izabela Skierska;

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;

Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;

Izabella Miko i Albert Kosiński;

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

Kto wygrał 18. edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie?

Finał zapowiadał się iście ciekawie, ponieważ pierwszy raz w historii polskiego programu na parkiecie zobaczyliśmy aż 4 pary. W związku z tym zatańczyły one nie 3, a 2 tańce - jeden standardowy, a drugi freestyle.

Te pary zaprezentowały się w wielkim finale:

Klasyfikacja pozostałych uczestników:

5. miejsce: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para zrezygnowała z udziału)

6. miejsce: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;

7. miejsce: Izabella Miko i Albert Kosiński;

8. miejsce: Kamil Nożyński i Izabela Skierska;

9. miejsce ex aequo: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

10. miejsce: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino;

11. miejsce: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski;

Punkty podczas wielkiego finału:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 80.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 80.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 80.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 80.

Mało kto spodziewał się takiej decyzji jury oraz widzów. Kryształowe Kule i tytuł zwycięzcy 18. edycji Tańca z Gwiazdami dostała para - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz!

