"Taniec z Gwiazdami" - oto FINALIŚCI! Szok w półfinale! Kto odpadł 03.05.2026?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jest programem, który od lat dostarcza milionom widzów wielu emocji. Wielkimi krokami zbliża się finał aktualnej, 18. edycji. To już za tydzień! Kto pożegnał się z show tuż przed ostatecznym starciem o Kryształową Kulę?

"Taniec z Gwiazdami" - niesamowity półfinał

3 maja rozstrzygnął się półfinał z udziałem pięciu par, które do tej pory przetrwały rozmaite konkurencje w "Dancing with the Stars". Wśród muzycznych propozycji na ten wyjątkowy wieczór znalazły się kultowe piosenki ze znanych na całym świecie musicali. Format zmagań był następujący: jurorzy i widzowie wybrali dwie najlepsze pary, natomiast pozostałe trzy - zmierzyły się w dogrywce ocenianej wyłącznie przez ekspertów.

Zapadła decyzja i... rezygnacja! Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" przed samym finałem?

Każda z pięciu par zatańczyła dwukrotnie, walcząc o punkty jury i głosy telewidzów. Jakie noty rozdali Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović? Ich tabela prezentowała się następująco:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 40 + 40 = 80 pkt

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 40 + 40 = 80 pkt

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 38 + 40 = 78 pkt

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 36 + 40 = 76 pkt

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 31 + 33 = 64 pkt

Przed ogłoszeniem wyników pierwszej części - z dalszego udziału zrezygnowali Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Do finału awansowali zaś bezpośrednio Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Pozostali wystąpili w dogrywce. Decyzją jury, ostatnimi finalistami zostali... zarówno Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, jak i Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Remis w dogrywce oznacza, że aż cztery pary wystąpią w finale 10 maja.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Finalistami programu są:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Po półfinale klasyfikacja 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest następująca:

5. miejsce - Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (REZYGNACJA);

6. miejsce - Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński;

8. miejsce Kamil Nożyński i Izabela Skierska;

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino;

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

