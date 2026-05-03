Piotr Kędzierski ZREZYGNOWAŁ z "Tańca z Gwiazdami" tuż przed finałem! Dziennikarz przekazał ważne słowa

Od samego początku 18. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" obfitowała w emocje, zaskakujące występy i niezwykłe historie. Widzowie z zapartym tchem śledzili taneczne zmagania gwiazd i ich profesjonalnych partnerów, podziwiając ich postępy i determinację. Każdy odcinek przynosił nowe wyzwania, a poziom rywalizacji rósł z tygodnia na tydzień. Publiczność miała okazję obserwować, jak uczestnicy przełamują swoje bariery, odkrywają w sobie nowe pasje i z każdą kolejną choreografią stają się coraz lepsi. Jurorzy, w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, nie szczędzili ani pochwał, ani konstruktywnej krytyki, pomagając parom rozwijać ich taneczne umiejętności.

"Taniec z Gwiazdami": Piotr Kędzierski zrezygnował z programu w półfinale. Polały się łzy

Ku wielkiemu zaskoczeniu widzów "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", po pierwszej części półfinałowego odcinka z dalszych zmagań dobrowolnie wycofał się Piotr Kędzierski. Dziennikarz przez wiele tygodni bawił publikę, ciesząc się jej ogromnym wsparciem w głosowaniu. Jak przekazał w odczytanym przez siebie oświadczeniu, uznał, że jego umiejętności taneczne są oczywiste, a półfinał jest dobrym momentem, by go zakończyć, dając szansę innym parom. Podziękował za ogromne wsparcie, zwracając się też poruszonym głosem do swojej tanecznej partnerki, Magdaleny Tarnowskiej. Trenerka dziennikarza również nie kryła wzruszenia, dziękując produkcji za zestawienie jej z tak barwną postacią.

Co ważne, Kędzierski zaapelował o przekazane zysków z głosowania na szczytny cel, co dojdzie do skutku. Prowadzący program Krzysztof Ibisz wyjawił, że wszystkie przychody z głosowania SMS na Piotra Kędzierskiego od pierwszego odcinka do półfinału trafią na poczet pomocy podopiecznym Fundacji Polsat.

"Szanowni państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom taneczny. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej nauczycielki niż Magda Tarnowska. Dziękuję za pokazanie mi, że niemożliwe nie istnieje. Ten program służy rozrywce, dla mnie każdy odcinek był małym finałem. Myślę, że półfinał to dobry moment, by powiedzieć: dziękuję. Za moimi plecami stoją ludzie, którzy zasługują za finał. [...] Bardzo dziękuję za każdy głos, każdego sms-a" - powiedział.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Po rezygnacji lubianej pary, klasyfikacja 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest następująca:

5. miejsce - Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (REZYGNACJA);

6. miejsce - Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta;

7. miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński;

8. miejsce Kamil Nożyński i Izabela Skierska;

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino;

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.