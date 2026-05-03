Rozdali nagrody na OFF CAMERA. Marta Nieradkiewicz i Tomasz Ziętek najlepszymi aktorami

Monika Tumińska
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-03 22:27

W sobotę poznaliśmy zwycięzców 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Nagrody aktorskie trafiły w ręce: Marty Nieradkiewicz (43 l.) za "Trzy miłości" oraz Tomasza Ziętka (36 l.) za "Wielką warszawską". Gwiazdy otrzymały nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.

Nagrody na Mastercard OFF CAMERA rozdane!

Od 24 kwietnia do 3 maja odbywała się w Krakowie 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Wśród aktorów i filmowców nagrodzono między innymi "Ministrantów" w głosowaniu publiczności, a głosami jury - "Klarnet" z Andrzejem Chyrą. Dla reżyserki, Toli Jasionowskiej film był debiutem, więc nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych była dla niej podwójnie wzruszająca.

Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi” trafiła do filmu „Renovation” i Gabriele Urbonaite, która galę opuściła bogatsza o 25 tysięcy dolarów.

Nagrody dla aktorów na Mastercard OFF CAMERA

Według jury, najlepszymi aktorami zostali Marta Nieradkiewicz i Tomasz Ziętek.

- Jestem bardzo zaskoczona

- wyznała Nieradkiewcz odbierając nagrodę za rolę w filmie „Trzy miłości".

- To moja trzecia nagroda na tym festiwalu. Myślałam, że to jest niemożliwe

- dodała. Ziętek również nie krył wzruszenia.

- Chciałem podziękować producentom za ich odwagę. Wsadzili jednak człowieka, który nie siedział nigdy wcześniej na koniu [do tej roli], co było dużą odwagą. Ten film był dla mnie bardzo wyjątkowy, bo w trakcie jego realizacji na świat przyszedł mój syn

- powiedział ze sceny, pozdrawiając żonę Delfinę i małego Tolka. Ziętek został nagrodzony za rolę w "Wielkiej warszawskiej". Wśród aktorów wręczono też szczególną nagrodę dla młodych artystów. Nagrodę Mastercard Rising Star przyznano Tobiaszowi Wajdzie za rolę w filmie „Ministranci" Piotra Domalewskiego.

Wyjątkową galę rozdania nagród i zamknięcia festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie uświetnił występ muzyczny Julii Pietruchy, która grała też w jednym z nominowanych filmów - "Pojedynku" z Jakubem Gierszałem.

