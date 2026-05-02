Gwiazdy na gali Off Camera. Chyra w biżuterii, Pietrucha zaszalała z dekoltem, Nieradkiewicz w krótkiej fryzurze. Zdjęcia

Przez ostatnie dni w Krakowie trwał 19. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. W czasie jego trwania nie obyło się bez zaskoczeń. Jednym z gości był Nikodem Rozbicki, który, przyłączając się do akcji Łatwogangu i fundacji Cancer Fighters, przed krakowską publicznością na żywo ogolił głowę na łyso. To samo zrobił też dyrektor festiwalu, Szymon Miszczak.

W sobotę, 2 maja, w Krakowie odbyła się gala zamknięcia festiwalu Mastercard Off Camera. Poprowadziły ją Agnieszka Hyży i Ola Filipek, gwiazdy programu śniadaniowego "Halo, tu Polsat". Podczas wydarzenia rozdano nagrody dla najlepszych filmów wyświetlanych w czasie festiwalu. Najważniejsza z nich - nagroda publiczności - otrzymali "Ministranci" Piotra Domalewskiego. Nagrodzony został także grający w filmie aktor Tobiasz Wajda.

Najlepszym aktorem został Tomasz Ziętek doceniony za film "Wielka Warszawska", a najlepszą aktorką Marta Nieradkiewicz nagrodzona za film "Trzy miłości". Laureatką nagrody Female Voice dla Kobiet Filmu została Maria Wojtyszko, reżyserka i scenarzystka filmu "Miłe kobiety". W konkursie głównym doceniony został film "Wytyczanie drogi".

Stylizacje na Off Camera 2026

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy związane z festiwalem i nie tylko. Męską stylizacją zaciekawiła wszystkich Anita Sokołowska. Olga Bołądź, również w garniturze, dodała do kreacji oryginalne okulary. Marta Nieradkiewicz, która kilka miesięcy temu poinformowała o swojej walce z chorobą onkologiczną, zachwyciła w krótkiej fryzurce. Z kolei Julia Pietrucha, która była również gwiazdą muzyczną wydarzenia, postawiła na kobiecy szyk. Założyła sukienkę z odważnym dekoltem, do której dobrała kozaki kowbojki. Z kolei Andrzej Chyra zaprezentował się w stylowej biżuterii.

Mastercard Off Camera - jak wygląda festiwal?

Podczas festiwalu Mastercard Off Camera 2026, którego patronem po raz kolejny jest "Super Express", w Krakowie odbywa się prawdziwe święto kina niezależnego. W pierwszych dniach maja miasto zamienia się w centrum filmowego świata, gdzie prezentowanych jest ponad 100 filmów z różnych krajów i gatunków. W trakcie festiwalu organizowane są liczne pokazy filmowe - zarówno w kinach, jak i plenerowo - a także konkursy, w których rywalizują debiutujące i uznane produkcje. Wydarzeniu towarzyszą spotkania z twórcami, aktorami i reżyserami, dzięki którym widzowie mogą lepiej poznać kulisy powstawania filmów. Ważną częścią festiwalu jest również Miasteczko Filmowe, gdzie odbywają się wywiady, rozmowy i wydarzenia otwarte dla publiczności, tworząc przestrzeń do dyskusji o kinie i kulturze. Całość kończy uroczysta gala z wręczeniem nagród dla najlepszych twórców, będąca podsumowaniem intensywnych, filmowych dni.

