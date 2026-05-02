Gwiazdy na gali Off Camera. Chyra w biżuterii, Pietrucha zaszalała z dekoltem, Nieradkiewicz w krótkiej fryzurze. Zdjęcia

Adrian Nychnerewicz
2026-05-02 21:49

W Krakowie trwa gala zamknięcia 19. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Pojawiły się na niej najjaśniejsze gwiazdy polskiego kina. Wśród nich Olga Bołądź, Anita Sokołowska czy Julia Pietrucha. Wszystkie panie zaprezentowały oryginalne stylizacje. Krótką i mokrą fryzurą zachwyciła Marta Nieradkiewicz, która niedawno ogłosiła, że walczy z chorobą onkologiczną.

Przez ostatnie dni w Krakowie trwał 19. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. W czasie jego trwania nie obyło się bez zaskoczeń. Jednym z gości był Nikodem Rozbicki, który, przyłączając się do akcji Łatwogangu i fundacji Cancer Fighters, przed krakowską publicznością na żywo ogolił głowę na łyso. To samo zrobił też dyrektor festiwalu, Szymon Miszczak. 

W sobotę, 2 maja, w Krakowie odbyła się gala zamknięcia festiwalu Mastercard Off Camera. Poprowadziły ją Agnieszka Hyży i Ola Filipek, gwiazdy programu śniadaniowego "Halo, tu Polsat". Podczas wydarzenia rozdano nagrody dla najlepszych filmów wyświetlanych w czasie festiwalu. Najważniejsza z nich - nagroda publiczności - otrzymali "Ministranci" Piotra Domalewskiego. Nagrodzony został także grający w filmie aktor Tobiasz Wajda. 

Najlepszym aktorem został Tomasz Ziętek doceniony za film "Wielka Warszawska", a najlepszą aktorką Marta Nieradkiewicz nagrodzona za film "Trzy miłości". Laureatką nagrody Female Voice dla Kobiet Filmu została Maria Wojtyszko, reżyserka i scenarzystka filmu "Miłe kobiety". W konkursie głównym doceniony został film "Wytyczanie drogi".

Stylizacje na Off Camera 2026

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy związane z festiwalem i nie tylko. Męską stylizacją zaciekawiła wszystkich Anita Sokołowska. Olga Bołądź, również w garniturze, dodała do kreacji oryginalne okulary. Marta Nieradkiewicz, która kilka miesięcy temu poinformowała o swojej walce z chorobą onkologiczną, zachwyciła w krótkiej fryzurce. Z kolei Julia Pietrucha, która była również gwiazdą muzyczną wydarzenia, postawiła na kobiecy szyk. Założyła sukienkę z odważnym dekoltem, do której dobrała kozaki kowbojki. Z kolei Andrzej Chyra zaprezentował się w stylowej biżuterii.

Mastercard Off Camera - jak wygląda festiwal?

Podczas festiwalu Mastercard Off Camera 2026, którego patronem po raz kolejny jest "Super Express", w Krakowie odbywa się prawdziwe święto kina niezależnego. W pierwszych dniach maja miasto zamienia się w centrum filmowego świata, gdzie prezentowanych jest ponad 100 filmów z różnych krajów i gatunków. W trakcie festiwalu organizowane są liczne pokazy filmowe - zarówno w kinach, jak i plenerowo - a także konkursy, w których rywalizują debiutujące i uznane produkcje. Wydarzeniu towarzyszą spotkania z twórcami, aktorami i reżyserami, dzięki którym widzowie mogą lepiej poznać kulisy powstawania filmów. Ważną częścią festiwalu jest również Miasteczko Filmowe, gdzie odbywają się wywiady, rozmowy i wydarzenia otwarte dla publiczności, tworząc przestrzeń do dyskusji o kinie i kulturze. Całość kończy uroczysta gala z wręczeniem nagród dla najlepszych twórców, będąca podsumowaniem intensywnych, filmowych dni.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy podczas Mastercard Off Camera 2026.   

