Akcja Łatwoganga przeszła najśmielsze oczekiwania

To miało być zwykłe internetowe wyzwanie - kilka dni streamu, by zdobyć pomoc dla potrzebujących. Ale to, co zrobił Łatwogang, przeszło najśmielsze oczekiwania! Polska oszalała na punkcie jego akcji. 17 kwietnia influencer odpalił wielodniową transmisję na żywo, której cel był jeden: zebrać pieniądze dla dzieci chorych na raka. Już w pierwszych dniach licznik zbiórki zaczął rosnąć w zawrotnym tempie. Setki tysięcy zamieniły się w miliony, a potem… kolejne miliony! Kwoty rosły z minuty na minutę, a internauci nie przestawali wpłacać. Robili to zwykli ludzie, ale też gwiazdy, firmy, przedstawiciele mediów.

Zobacz także: Nikodem Rozbicki na żywo goli głowę przed publicznością. Dotrzymał obietnicy mimo nieobecności u Łatwoganga

Stream szybko zamienił się w prawdziwe widowisko. Do Łatwoganga zaczęły dołączać znane twarze, a atmosfera była pełna emocji. Widzowie mogli oglądać takie gwiazdy jak Bedoes, Doda, Maffashion, Kasix, Sylwester Wardęga, Blanka Lipińska, Tomasz Karolak, Sebastian Fabijański, Borys Szyc, Julia Wieniawa, Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Katarzyna Nosowska, Sylwia Grzeszczak, Nikodem Rozbicki. Niektórzy przyszli do niepozornego mieszkania Łatwoganga, inni łączyli się przez internet. Wszyscy nawoływali do dokonywania wpłat, a influencer powtarzał, że absolutnie wszystkie pieniądze trafią do potrzebujących i nie zostaną pomniejszone o żadne prowizje.

Zobacz także: Edyta Pazura ogoliła głowę na łyso u Łatwoganga! Cezary nie mógł w to uwierzyć, Roxie Węgiel prawiła komplementy

Golenie głów na wizji

Niektóre gwiazdy pojawiały się przed kamerką, aby pośpiewać, porozmawiać, pochwalić akcję, a inne, aby ogolić sobie głowy na łyso. Wszystko dla nagłośnienia streamu oraz by oddać hołd wszystkim osobom walczącym z chorobami onkologicznymi. Bywało i tak, że włosy traciły gwiazdy, które wcale nie pokazały się u Łatwoganga. Maciej Kurzajewski został ogolony na planie show "Halo, tu Polsat", a Nikodem Rozbicki podczas spotkania z wielbicielami kina w ramach festiwalu Mastercard Off Camera.

Zobacz także: Piękny gest Łatwoganga. Tak uhonorował Łukasza Litewkę

Szymon Miszczak stracił włosy. Powiedział o swojej mamie

Rozbicki, zanim wpadł pod maszynkę, na streamie u Łatwoganga obiecał, że się ogoli. Nie wiedział wówczas, że będzie też golił kolejnego śmiałka. Niedługo po tym, jak Rozbicki pozbył się włosów, chwycił za maszynkę i ogolił Szymona Miszczaka, dyrektora festiwalu Off Camera, a prywatnie syna Edwarda Miszczaka, który zdobył się na wyznanie dotyczące mamy - stracił ją kilka lat temu w wyniku choroby nowotworowej.

Walka z rakiem to jest dzisiaj wyzwanie. Ja sam też jestem doświadczony. Moja mama zmarła na raka, w związku z czym chciałem tę akcję wesprzeć z całego serca - mówił na scenie.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska "zginęła" w kartonach u Łatwoganga na finiszu akcji. Zebrano ponad 160 milionów zł!

Małgorzata Miszczak odeszła w 2019 r. Edward Miszczak 2 lata później poślubił Annę Cieślak. O zmarłej małżonce wspomniał podczas pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej:

Moja żona chorowała na tę samą chorobę i odeszła tak samo jak Joanna. Cóż, życie z czasem nas wyprzedza.

Zobacz więcej zdjęć. Nikodem Rozbicki zgolił głowę przed publicznością! Nie mógł pojawić się u Łatwoganga, ale i tak to zrobił

Wielka sensacja! Edward Miszczak o konflikcie z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą

