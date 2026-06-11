Mundial 2026 w Telewizji Polskiej. Lista komentatorów i prowadzących studia

Wkrótce dowiemy się, która reprezentacja zdobędzie tytuł najlepszej na świecie. Czeka nas ponad miesiąc intensywnych piłkarskich emocji zza oceanu, ponieważ organizację tegorocznych mistrzostw powierzono trzem państwom: Stanom Zjednoczonym, Meksykowi i Kanadzie. Po raz pierwszy w dziejach piłki nożnej turniej odbędzie się w takiej formule. Rywalizacja potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, obejmując 16 obiektów sportowych rozlokowanych w 16 różnych miastach. Kibice pozostający w kraju nie stracą nic z wielkiego futbolu. Ponownie stacja TVP uzyskała prawa do transmitowania meczów w Polsce. Zmagania piłkarzy będzie można śledzić na kanałach TVP1, TVP2 oraz TVP Sport. Telewizja Polska przedstawiła już nazwiska ekspertów i dziennikarzy, którzy będą relacjonować to piłkarskie święto przez cały okres trwania mistrzostw.

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Kto skomentuje mecze Mundialu 2026 w TVP?

Telewizja Polska zaplanowała, że każde ze spotkań Mistrzostw Świata 2026 będzie miało oprawę w postaci duetu komentatorskiego. Głównymi, nierozłącznymi parami za mikrofonem zostali Mateusz Borek z Grzegorzem Mielcarskim oraz Jacek Laskowski z Robertem Podolińskim. Ponadto w role sprawozdawców podczas turnieju wcielą się następujący dziennikarze:

Szymon Borczuch,

Hubert Bugaj,

Frank Dzieniecki,

Marcin Feddek,

Maciej Iwański,

Rafał Kędzior,

Sławomir Kwiatkowski,

Krzysztof Lenarczyk,

Jan Micygiewicz,

Dominik Pasternak,

Maciej Piotrowski,

Aleksander Roj,

Jonasz Zasowski.

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Znamy gospodarzy studia TVP na Mundial 2026

Tradycyjnie każdego turniejowego dnia, zarówno przed pierwszym gwizdkiem, jak i po zakończeniu meczów, na antenach TVP emitowane będą programy publicystyczne, w których specjaliści poddadzą analizie piłkarskie pojedynki. Role gospodarzy tych dyskusji powierzono siedmiorgu prezenterom sportowym. W tym gronie znaleźli się: