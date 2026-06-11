Mundial 2026 w Telewizji Polskiej. Lista komentatorów i prowadzących studia

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-11 12:21

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 to kluczowe wydarzenie sportowe tego roku, a transmisje ze wszystkich spotkań przeprowadzi Telewizja Polska. Mecze oraz dedykowane studia eksperckie pojawią się na kanałach TVP1, TVP2 i TVP Sport. Publiczny nadawca ogłosił już, kto skomentuje piłkarskie zmagania i poprowadzi przedmeczowe analizy.

Wkrótce dowiemy się, która reprezentacja zdobędzie tytuł najlepszej na świecie. Czeka nas ponad miesiąc intensywnych piłkarskich emocji zza oceanu, ponieważ organizację tegorocznych mistrzostw powierzono trzem państwom: Stanom Zjednoczonym, Meksykowi i Kanadzie. Po raz pierwszy w dziejach piłki nożnej turniej odbędzie się w takiej formule. Rywalizacja potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, obejmując 16 obiektów sportowych rozlokowanych w 16 różnych miastach. Kibice pozostający w kraju nie stracą nic z wielkiego futbolu. Ponownie stacja TVP uzyskała prawa do transmitowania meczów w Polsce. Zmagania piłkarzy będzie można śledzić na kanałach TVP1, TVP2 oraz TVP Sport. Telewizja Polska przedstawiła już nazwiska ekspertów i dziennikarzy, którzy będą relacjonować to piłkarskie święto przez cały okres trwania mistrzostw.

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Kto skomentuje mecze Mundialu 2026 w TVP?

Telewizja Polska zaplanowała, że każde ze spotkań Mistrzostw Świata 2026 będzie miało oprawę w postaci duetu komentatorskiego. Głównymi, nierozłącznymi parami za mikrofonem zostali Mateusz Borek z Grzegorzem Mielcarskim oraz Jacek Laskowski z Robertem Podolińskim. Ponadto w role sprawozdawców podczas turnieju wcielą się następujący dziennikarze:

  • Szymon Borczuch,
  • Hubert Bugaj,
  • Frank Dzieniecki,
  • Marcin Feddek,
  • Maciej Iwański,
  • Rafał Kędzior,
  • Sławomir Kwiatkowski,
  • Krzysztof Lenarczyk,
  • Jan Micygiewicz,
  • Dominik Pasternak,
  • Maciej Piotrowski,
  • Aleksander Roj,
  • Jonasz Zasowski.
Mundial 2026
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Znamy gospodarzy studia TVP na Mundial 2026

Tradycyjnie każdego turniejowego dnia, zarówno przed pierwszym gwizdkiem, jak i po zakończeniu meczów, na antenach TVP emitowane będą programy publicystyczne, w których specjaliści poddadzą analizie piłkarskie pojedynki. Role gospodarzy tych dyskusji powierzono siedmiorgu prezenterom sportowym. W tym gronie znaleźli się:

  • Paulina Chylewska,
  • Patryk Ganiek,
  • Mariusz Jankowski,
  • Rafał Kędzior,
  • Jacek Kurowski,
  • Maja Strzelczyk,
  • Kacper Tomczyk.
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