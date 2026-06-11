Piosenki na mistrzostwa świata 2026. Shakira nagrała kolejny hit!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-11 9:54

Czerwiec i lipiec 2026 roku przyniosą wielkie piłkarskie emocje, ponieważ Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada organizują kolejne mistrzostwa świata. Walka o najważniejsze trofeum w futbolu nierozerwalnie łączy się z oprawą muzyczną, a kibice do dziś nucą przeboje w stylu "Waka Waka" czy "La copa de la vida". Znamy już oficjalną listę utworów na najbliższy turniej. Shakira znów zachwyci fanów, jednak w projekcie wzięło udział znacznie więcej światowych sław.

Shakira nagrała hymn na mundial 2026

Kolumbijska wokalistka od lat cieszy się mianem niekwestionowanej królowej muzyki sportowej. Jej przebój "Waka Waka" z południowoafrykańskiego turnieju w 2010 roku pozostaje największym hymnem w historii tych rozgrywek. Podczas zmagań w Brazylii cztery lata później artystka zaprezentowała piosenkę "La La La", która również podbiła listy przebojów. Chociaż Shakira zapowiadała kiedyś przerwę od piłkarskich projektów, ostatecznie postąpiła inaczej. Oficjalnym motywem muzycznym mistrzostw w USA, Meksyku i Kanadzie został utwór "Dai Dai" stworzony we współpracy z nigeryjskim wokalistą Burna Boyem. Piłkarska centrala przygotowała dodatkowo specjalny krążek wypełniony znanymi nazwiskami z branży muzycznej.

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The Rolling Stones, Tyla i Nelly Furtado na albumie FIFA

Projekt zatytułowany "Official FIFA World Cup 2026 Album" ma za zadanie połączyć fanów z różnych zakątków globu. Wiele osób przypuszczało, że twórcy postawią wyłącznie na wykonawców z państw organizujących imprezę, ale na płycie usłyszymy również głosy z Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Wśród amerykańskich wykonawców największym zaskoczeniem jest obecność kultowej formacji The Rolling Stones z kompozycją "In the Stars". Hip-hopowy twórca Future nagrał z kolei kawałek "Game Time" wspólnie z afrykańską gwiazdą Tylą. Na wydawnictwie znalazły się ponadto kobiece współprace, takie jak "Energy" w wykonaniu Avy Max i Bii oraz "Show Me" od Ayry Starr i Latto. Ciekawie zapowiada się również międzynarodowe, brazylijsko-tajlandzko-nigeryjskie trio w składzie Anitta, Lisa i Rema z utworem "Goals". Nie zabrakło przy tym lokalnych akcentów od samych gospodarzy. Meksykańskie rytmy mariachi dostarczyli Alejandro Fernández oraz Belinda wraz z formacją Los Ángeles Azules. Brzmienia country serwują natomiast Jelly Roll w duecie z Carínem Leónem. Pochodząca z Kanady Nelly Furtado stworzyła piosenkę "No Place Like Home", do której dołożyli się Major Lazer oraz Davido.

Shakira - Dai Dai
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