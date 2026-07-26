Mąż Duy Lipy wraca na ekrany. Zagra w adaptacji kultowej powieści

Podczas panelu na San Diego Comic-Con, czyli jednym z najważniejszych wydarzeń dla fanów popkultury, Callum Turner zaprezentował pierwszą zapowiedź oczekiwanego serialu science fiction "Neuromancer", który powstał na bazie docenianej książki Williama Gibsona. W produkcji pojawią się także inni znani aktorzy, tacy jak Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard oraz Clémence Poésy.

Callum Turner w Neuromancer. Fabuła serialu

Głównym bohaterem "Neuromancera" jest Case (w tej roli Callum Turner), niezwykle zdolny, ale doświadczony przez los superhaker, który wspólnie z bezwzględną zabójczynią Molly (Briana Middleton) zostaje wplątany w niebezpieczny świat cyfrowego szpiegostwa. Ich zadaniem jest kradzież tajemnic od potężnej korporacyjnej rodziny. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields i Isabella Pappas.

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Zwiastun serialu Neuromancer

Widzowie mieli okazję zobaczyć już pierwsze fragmenty z serialu podczas zorganizowanego w San Diego wydarzenia.

Kultowa książka doczeka się adaptacji

Powieść "Neuromancer" autorstwa Williama Gibsona to klasyka cyberpunku. Książka ta zebrała wiele ważnych wyróżnień, w tym Nagrody Nebula, Hugo i imienia Philipa K. Dicka. Jest to pierwsza część tak zwanej trylogii Ciągu, obok "Grafa Zero" oraz "Mona Lizy Turbo".

Kiedy zobaczymy Neuromancera? Premiera na Apple TV+

Serial "Neuromancer" będzie składał się z dziesięciu odcinków. Premiera produkcji zaplanowana jest na 22 stycznia 2027 roku.

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