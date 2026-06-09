Shakira, Madonna, Katy Perry i wiele innych. Kto jeszcze wystąpi na mundialu 2026?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-09 13:23

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 zapowiadają się jako gigantyczne widowisko rozrywkowe. Organizatorzy turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie przygotowali dla kibiców imponującą listę muzycznych atrakcji. FIFA oficjalnie potwierdziła, jacy znani wokaliści uświetnią uroczystości inauguracyjne oraz wielki finał tej imprezy.

Kto wystąpi na otwarciu Mistrzostw Świata 2026?

Gospodarze zdecydowali o przygotowaniu trzech osobnych ceremonii otwarcia MŚ 2026. Odbędą się w każdym z państw współorganizujących imprezę. Najbardziej spektakularne show zaplanowano na 11 czerwca na meksykańskim Estadio Azteca, gdzie oficjalnie rozpoczną się mistrzostwa. Główną atrakcją będzie duet Shakiry i Burna Boya, którzy wspólnie wykonają turniejowy hymn zatytułowany „Dai Dai”. Oprócz nich publiczność zgromadzona w Meksyku usłyszy pochodzącą z RPA wokalistkę Tylę oraz plejadę latynoamerykańskich twórców, a wśród nich zaprezentują się Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules oraz grupa Maná.

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Kolejnego dnia uwaga kibiców przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Gospodarze zmierzą się z Panamą 12 czerwca na obiekcie w Los Angeles, co również poprzedzi wielkie muzyczne przedstawienie. Tym razem przed pierwszym gwizdkiem sędziego na murawie zamelduje się Katy Perry. Amerykańskiej piosenkarce towarzyszyć będzie raper Future, a także znana z k-popowych przebojów Lisa, wokalistka Anitta z Brazylii oraz nigeryjski muzyk Rema.

Tego samego dnia własną inaugurację przeżyją fani futbolu zebrani w Kanadzie. Tamtejsza reprezentacja podejmie Bośnię i Hercegowinę na stadionie w Toronto. Przed rozpoczęciem tego spotkania na scenie pojawią się lokalne gwiazdy wielkiego formatu, czyli Alanis Morissette i Michael Bublé.

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Shakira, Madonna i BTS na finale Mundialu 2026

Ostatnie spotkanie całych rozgrywek przejdzie do historii ze względu na zupełnie nowy format artystyczny. Amerykańscy organizatorzy postanowili przenieść rozwiązania znane z widowiskowego Super Bowl na grunt piłki nożnej, przygotowując potężny koncert w połowie rywalizacji. Z tego powodu regulaminowa przerwa między połowami zostanie celowo wydłużona z piętnastu do dwudziestu pięciu minut. Ostateczne starcie zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey, a publiczność w przerwie będzie podziwiać występ ikony popu Madonny, słynnego koreańskiego boysbandu BTS oraz ponownie kolumbijskiej piosenkarki Shakiry.

Shakira - Dai Dai
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