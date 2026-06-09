Shakira, Madonna, Katy Perry i wiele innych. Kto jeszcze wystąpi na mundialu 2026?

Kto wystąpi na otwarciu Mistrzostw Świata 2026?

Gospodarze zdecydowali o przygotowaniu trzech osobnych ceremonii otwarcia MŚ 2026. Odbędą się w każdym z państw współorganizujących imprezę. Najbardziej spektakularne show zaplanowano na 11 czerwca na meksykańskim Estadio Azteca, gdzie oficjalnie rozpoczną się mistrzostwa. Główną atrakcją będzie duet Shakiry i Burna Boya, którzy wspólnie wykonają turniejowy hymn zatytułowany „Dai Dai”. Oprócz nich publiczność zgromadzona w Meksyku usłyszy pochodzącą z RPA wokalistkę Tylę oraz plejadę latynoamerykańskich twórców, a wśród nich zaprezentują się Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules oraz grupa Maná.

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Kolejnego dnia uwaga kibiców przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Gospodarze zmierzą się z Panamą 12 czerwca na obiekcie w Los Angeles, co również poprzedzi wielkie muzyczne przedstawienie. Tym razem przed pierwszym gwizdkiem sędziego na murawie zamelduje się Katy Perry. Amerykańskiej piosenkarce towarzyszyć będzie raper Future, a także znana z k-popowych przebojów Lisa, wokalistka Anitta z Brazylii oraz nigeryjski muzyk Rema.

Tego samego dnia własną inaugurację przeżyją fani futbolu zebrani w Kanadzie. Tamtejsza reprezentacja podejmie Bośnię i Hercegowinę na stadionie w Toronto. Przed rozpoczęciem tego spotkania na scenie pojawią się lokalne gwiazdy wielkiego formatu, czyli Alanis Morissette i Michael Bublé.

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Ostatnie spotkanie całych rozgrywek przejdzie do historii ze względu na zupełnie nowy format artystyczny. Amerykańscy organizatorzy postanowili przenieść rozwiązania znane z widowiskowego Super Bowl na grunt piłki nożnej, przygotowując potężny koncert w połowie rywalizacji. Z tego powodu regulaminowa przerwa między połowami zostanie celowo wydłużona z piętnastu do dwudziestu pięciu minut. Ostateczne starcie zaplanowano na 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey, a publiczność w przerwie będzie podziwiać występ ikony popu Madonny, słynnego koreańskiego boysbandu BTS oraz ponownie kolumbijskiej piosenkarki Shakiry.