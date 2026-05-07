Katy Perry związała się z byłym premierem i poleciała w kosmos. Co dziś słychać u gwiazdy pop?

Światowa gwiazda muzyki pop, Katy Perry, bez przerwy skupia na sobie wzrok opinii publicznej nie tylko za sprawą przebojów, ale też niezwykle odważnego podejścia do codzienności. Głośne relacje z wizyty w Rzymie, festiwalowa zabawa na Coachelli oraz niedawne zapowiedzi nowych projektów muzycznych sprawiają, że jej medialny wizerunek wciąż budzi ogromne emocje. Jakie są najświeższe informacje z życia piosenkarki, która na co dzień doskonale łączy obowiązki gwiazdy estrady, celebrytki, zaangażowanej partnerki oraz troskliwej matki?

Lot w kosmos i nowy partner. Katy Perry układa życie u boku Justina Trudeau

Rok temu artystka zdecydowała się na niesamowity krok i wzięła udział w jedenastominutowej misji kosmicznej na pokładzie rakiety New Shepard. Kadry, na których wokalistka po wylądowaniu całuje ziemię, błyskawicznie obiegły cały internet i stały się popularnymi memami. W tym samym czasie w przestrzeni medialnej zaroiło się od informacji na temat zawirowań w jej sferze prywatnej. Pomimo intensywnego koncertowania na całym świecie, mama małej Daisy rozstała się z Orlando Bloomem i niespodziewanie weszła w związek z Justinem Trudeau – rozwiedzionym, byłym szefem rządu Kanady. Niedawno najstarszy potomek polityka, który stawia pierwsze kroki w branży muzycznej, publicznie zachwalał doskonałe relacje ze swoją nową macochą. Zakochani pokazali się razem na kilku branżowych imprezach, w tym na słynnym festiwalu Coachella w 2026 roku. Justin Trudeau i Katy Perry paradowali tam w bardzo młodzieżowych stylizacjach, bawiąc się między innymi na koncercie Justina Biebera. Równolegle w mediach wybuchł potężny skandal, ponieważ aktorka Ruby Rose otwarcie oskarżyła wokalistkę o molestowanie seksualne.

Katy Perry w Rzymie wrzuca kartę do fontanny. W planach kontrowersyjny koncert w Azerbejdżanie

W kwietniu zainteresowanie opinii publicznej wzbudziła podróż amerykańskiej gwiazdy do Rzymu. Piosenkarka uświetniła swoim wokalnym występem galę zorganizowaną przez producenta znanego robota kuchennego, ale to ujęcia spod słynnej atrakcji turystycznej we Włoszech stały się internetowym viralem. Przebywając przed fontanną Trevi, Katy Perry postanowiła wrzucić do wody własną kartę kredytową zamiast tradycyjnej monety. Nie wiadomo, czy ten nietypowy gest zagwarantował jej ostatecznie życiowe szczęście, ale pewne jest to, że już we wrześniu piosenkarka uświetni swoją obecnością Grand Prix Formuły 1, odbywające się w stolicy Azerbejdżanu, czyli w Baku.

