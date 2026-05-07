Lanberry nie żałuje swoich słów o Viki Gabor. Wystosowała apel do 18-latki

Lanberry i Viki Gabor łączy wielki hit

Drogi obu artystek skrzyżowały się, gdy 18-letnia dziś wokalistka stawiała swoje pierwsze kroki w branży muzycznej. Małgorzata Uściłowska pracowała nad debiutanckim krążkiem nastolatki. To właśnie Lanberry dołożyła swoją cegiełkę do powstania utworu „Superhero”, dzięki któremu w 2019 roku Viki Gabor triumfowała podczas Eurowizji Junior, zapisując się w historii jako druga zwyciężczyni z Polski.

Viki Gabor odpowiedziała Lanberry

Na początku 2024 roku w rozmowie z portalem Wirtualna Polska autorka piosenek zdobyła się na osobiste wyznanie dotyczące młodszej gwiazdy. Zasugerowała wówczas, że martwi ją widok nastolatki i głośno dumała nad tym, czy piosenkarka odczuwa w życiu radość.

„Zastanawiam się, czy ona jest szczęśliwa, powiem ci szczerze. (...) Mam nadzieję, że tak. Bo jak patrzę czasami na nią... Nie wiem, może ona ma po prostu taki vibe, ale chciałabym po prostu zobaczyć, że ona się cieszy, że ma szczęście w oczach. Chcę wierzyć w to, że jest szczęśliwa - podkreśliła.”

Te rozważania mocno zabolały samą zainteresowaną.

„Każdy się inaczej zachowuje, każdy ma inny styl bycia. Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie jestem z takich, które się cały czas uśmiechają. (...) Trzymam moje emocje w środku, ale jestem bardzo szczęśliwa. Obiecuję wam to. Nic mi się nie dzieje. (...) Każdy powinien skupić się na sobie, nie wiem, po co takie rzeczy mówić - odpowiedziała w rozmowie z Pomponikiem.”

Lanberry nie żałuje wypowiedzi o Viki Gabor

Ostatnio Małgorzata Uściłowska pojawiła się w programie „Gwiazdy przejmują ESKA.pl”, gdzie dziennikarz Maks Kluziewicz wprost zapytał ją o wypowiedziane wcześniej uwagi. Wokalistka stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała wyrzuty sumienia z powodu tamtej oceny. Przyznała jednocześnie, że zdarza jej się nadinterpretować rzeczywistość, ale jej główną intencją jest przekazanie wsparcia, na które Gabor zawsze może z jej strony liczyć.

„Po prostu oceniłam sytuację, ale nie będę już tego robić. Powiedziałam to, co widzę. Czasami widzę więcej, czasami sobie coś wymyślam, jak to w życiu, dopisuję sobie coś, czego nie ma. Nie, nie żałuję. Wiadomość, którą na pewno chcę przekazać Viki, to taka, że zawsze bardzo jej kibicuję i trzymam za nią kciuki. Tak szczerze, z całego serca. Zarówno jej, jak i Roxie. (...) Życzę im samych sukcesów i tego, żeby robiły muzykę, którą czują i kochają - powiedziała w wywiadzie dla ESKA.pl.”

