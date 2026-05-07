Izabella Krzan wylewa siódme poty na siłowni. Tak dba o figurę modelki!

Izabella Krzan pokazała, jak trenuje. Nie oszczędza się

Izabella Krzan (31 l.) to trzecia z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Jest przykładem udanego przejścia z wybiegu na ekrany. Karierę w telewizji zaczęła niemal od razu po zdobyciu tytułu miss. Od 2017 do końca 2024 roku była gwiazda Telewizji Polskiej. Po pożegnaniu z publicznym nadawcą na chwilę dołączyła do Kanału Zero.

Na początku 2025 roku dołączyła do "Dzień Dobry TVN". Zastąpiła też Darię Ładochę (44 l.) w roli prowadzącej "Azja Express". Modelka jest znana ze swojego luzu przed kamerą, a także świetnego kontaktu z drugim człowiekiem. Niemal od razu zyskała sympatię fanów programu i stała się ulubienicą widzów.

Izabella Krzan aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 363 tys. osób. Piękna prezenterka chętnie zamieszka zdjęcia oraz nagrania zza kulis swojej pracy. Nie brakuje też bardziej prywatnych kadrów. Niedawno pokazała nagranie z treningu. Dodała przy tym zdjęcie jednego z komentarzy.

Masz długie nogi, płaski brzuch i kształtną pupę. Jak to stracisz, to zobaczysz... Pozdrawiam - można przeczytać.

Izabella Krzan wylewa siódme poty na siłowni. To ją motywuje

31-latka nie kryjąc rozbawienia zapewniła złośliwców, że są jej "największą motywacją". Krzan pokazała, jak pod okiem trenera dba o swoją smukłą sylwetkę. Zdecydowanie się przy tym nie oszczędza. Nigdy nie ukrywała, że ruch jest ważną częścią jej życia. W młodości grała w siatkówkę na pozycji atakującej. Razem z koleżankami z drużyny zdobyła m.in. brązowy medal na mistrzostwach Polski juniorek.

To właśnie m.in. zamiłowaniu do sportu oraz rozsądnemu podejściu do diety ma figurę, której wiele osób może jej pozazdrościć. Izabella Krzan regularnie odwiedza siłownię, gdzie ćwiczy z ciężarkami. Filmikami z treningu dzieli się ze swoimi obserwującymi. Chce w ten sposób zmotywować ich do aktywności fizycznej.

Ja od lat stawiałam na siłownie i ćwiczenia z ciężarami, ale od roku, wprowadziłam do treningów zajęcia boksu, i…. szczerze przepadłam! Nie jestem w tej dziedzinie pro, po prostu szukałam sposobu, aby urozmaicić swój trening i wyładować stres, który aktualnie dopada nas z każdej strony. Wiem, że część z Was tez chciałaby spróbować, ale macie pewne obawy, dlatego postanowiłam, ze od czasu do czasu, będę tu wrzucać rolki ze swoich treningów. Nie tylko po to, aby rozwiać Wasze wątpliwości, chce Was także zmotywować do działania - napisała trzy lata temu na Instagramie.

