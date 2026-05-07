Alicja Szemplińska odsłania karty przed Eurowizją. Mamy oficjalny fragment występu [WIDEO]

Alicja Szemplińska pokazała nagranie z próby do Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska ma już za sobą niezwykle intensywny czas przygotowań w Wiener Stadthalle, gdzie sumiennie szlifowała każdy najdrobniejszy szczegół swojej prezentacji scenicznej. Walkę o wejście do Wielkiego Finału artystka stoczy już 12 maja podczas jubileuszowej odsłony konkursu, w której miała wziąć udział już w 2020 roku, ale plany te przekreśliło całkowite odwołanie imprezy ze względu na trwającą pandemię. W oczekiwaniu na wtorkowy koncert, 7 maja do sieci trafił trwający dokładnie pół minuty zapis wideo z austriackiej sceny.

Tancerze i wielka rampa. Tak wygląda polskie show

Za koncepcję artystyczną i reżyserię odpowiada w tym roku Kamil Staszczyszyn, czyli twórca znany w społeczności fanów chociażby z przygotowania pokazu Marianny Kłos podczas minionej Eurowizji Junior. Jego nieocenionym wsparciem na stanowisku realizatora obrazu jest związany z branżą telewizyjną od lat 90. Jacek Dybowski, który pomagał przy dwóch ostatnich startach Polski w konkursie. Z wokalistką na arenie wystąpi czterech profesjonalnych tancerzy, a monumentalną niespodzianką jest ponad dwumetrowa rampa, o której w charakterze kluczowego rekwizytu wspominano już od dłuższego czasu. Fragment polskiego występu trafił do sieci 7 maja, elektryzując fanów Alicji Szemplińskiej i samego konkursu. Znajdziecie go w naszej galerii.

Eurowizja 2026: Polska walczy o awans

Delegacja z naszego kraju otrzymała czternasty numer startowy podczas pierwszego półfinału konkursu, zaplanowanego na wtorek 12 maja o godzinie 21:00. Aby zagwarantować sobie przepustkę do wielkiego finału 16 maja, polska piosenkarka musi pokonać co najmniej pięciu przeciwników w łącznym zestawieniu głosów od jurorów oraz telewidzów. Za organizację tegorocznego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odpowiada Austria, ponieważ w minionym roku trofeum zdobył reprezentujący ten kraj JJ ze swoim przebojem "Wasted Love".