Alicja Szemplińska odsłania karty przed Eurowizją. Mamy oficjalny fragment występu [WIDEO]

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-07 16:12

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami, a na wiedeńskiej scenie z piosenką "Pray" wystąpi Alicja Szemplińska. Po zakończeniu drugiej próby w Wiener Stadthalle polska ekipa podzieliła się nagraniem z areny. Krótki materiał zdradza szczegóły tego, co widownia zgromadzona przed telewizorami obejrzy podczas półfinału.

Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO]
Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO] Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO] Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO] Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO]
Galeria zdjęć 22

Alicja Szemplińska pokazała nagranie z próby do Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska ma już za sobą niezwykle intensywny czas przygotowań w Wiener Stadthalle, gdzie sumiennie szlifowała każdy najdrobniejszy szczegół swojej prezentacji scenicznej. Walkę o wejście do Wielkiego Finału artystka stoczy już 12 maja podczas jubileuszowej odsłony konkursu, w której miała wziąć udział już w 2020 roku, ale plany te przekreśliło całkowite odwołanie imprezy ze względu na trwającą pandemię. W oczekiwaniu na wtorkowy koncert, 7 maja do sieci trafił trwający dokładnie pół minuty zapis wideo z austriackiej sceny.

Tancerze i wielka rampa. Tak wygląda polskie show

Za koncepcję artystyczną i reżyserię odpowiada w tym roku Kamil Staszczyszyn, czyli twórca znany w społeczności fanów chociażby z przygotowania pokazu Marianny Kłos podczas minionej Eurowizji Junior. Jego nieocenionym wsparciem na stanowisku realizatora obrazu jest związany z branżą telewizyjną od lat 90. Jacek Dybowski, który pomagał przy dwóch ostatnich startach Polski w konkursie. Z wokalistką na arenie wystąpi czterech profesjonalnych tancerzy, a monumentalną niespodzianką jest ponad dwumetrowa rampa, o której w charakterze kluczowego rekwizytu wspominano już od dłuższego czasu. Fragment polskiego występu trafił do sieci 7 maja, elektryzując fanów Alicji Szemplińskiej i samego konkursu. Znajdziecie go w naszej galerii.

Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO]
Galeria zdjęć 22

Eurowizja 2026: Polska walczy o awans

Delegacja z naszego kraju otrzymała czternasty numer startowy podczas pierwszego półfinału konkursu, zaplanowanego na wtorek 12 maja o godzinie 21:00. Aby zagwarantować sobie przepustkę do wielkiego finału 16 maja, polska piosenkarka musi pokonać co najmniej pięciu przeciwników w łącznym zestawieniu głosów od jurorów oraz telewidzów. Za organizację tegorocznego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odpowiada Austria, ponieważ w minionym roku trofeum zdobył reprezentujący ten kraj JJ ze swoim przebojem "Wasted Love".

Polecany artykuł:

Urocze wsparcie przed Eurowizją. Marianna Kłos trzyma kciuki za Alicję Szempliń…
Sonda
Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki