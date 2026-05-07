Wersow pozbywa się ubrań po córce. Kwoty za dziecięce body mocno zaskakują

Wersow chętnie promuje ideę zrównoważonej mody i regularnie korzysta z popularnej aplikacji do sprzedaży odzieży z drugiej ręki. Czołowa polska influencerka przygotowuje się obecnie do narodzin swojego drugiego dziecka. Tym razem internetowa gwiazda oraz jej partner Friz powitają na świecie chłopca. Znane z sieci małżeństwo wytypowało już potencjalne imiona dla potomka, rozważając nazwanie go Olivierem, Leosiem lub Frankiem.

Wersow sprzedaje ubrania

W związku ze zbliżającym się terminem porodu, twórczyni internetowa zdecydowała się na gruntowne porządki i zwolnienie miejsca w domowej przestrzeni. Oprócz własnych rzeczy, celebrytka postanowiła spieniężyć również za małe ubranka swojej starszej latorośli. Córka Weroniki i Karola, Maja, w tym roku będzie świętować swoje trzecie urodziny, co naturalnie oznacza konieczność wymiany jej dotychczasowej garderoby. Oficjalne konto influencerki na popularnej platformie sprzedażowej, po ogłoszeniu wyprzedaży, przeżywa prawdziwe oblężenie. W asortymencie pojawiły się między innymi niemowlęce body, literackie pozycje dla najmłodszych, a nawet porcelanowy talerz opatrzony autografem gwiazdy.

Niskie ceny za ciuszki córki Wersow

Miłośnicy twórczości Weroniki otrzymali kolejną szansę na zdobycie części jej prywatnej kolekcji odzieżowej. Wirtualny butik gwiazdy został gruntownie zaopatrzony w noszone dotychczas przez nią samą oraz małą Maję tekstylia. Co ciekawe, internetowa milionerka zaproponowała swoim sympatykom niezwykle przystępne kwoty za wystawiony asortyment. Niemowlęce body dedykowane dla dzieci od pierwszego do trzeciego miesiąca życia wyceniono na zaledwie pięć złotych. Elementy garderoby przeznaczone dla nieco starszych pociech wymagają od kupujących tylko minimalnie wyższego budżetu.

