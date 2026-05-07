Roxie Węgiel rozbija bank w nowym sezonie. Zarobi miliony na koncertach!

Roxie Węgiel w trasie. Konkurencja zostaje daleko w tyle

Ostatni czas to w karierze Roksany Węgiel nieustające pasmo triumfów. Młoda artystka poświęciła się pracy nad nowym wydawnictwem, które ma stanowić swoisty powrót do początków jej muzycznej drogi. W najnowszych utworach wokalistka postanowiła w pełni wyeksponować potęgę swojego głosu, co przyniosło znakomite rezultaty, a single "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz "Na szeroką wodę" natychmiast stały się wielkimi przebojami. Z kolei 8 maja do fanów trafi kolejny utwór z najnowszej płyty Roxie Węgiel z udziałem rapera White 2115, który zaskoczy słuchaczy nieco mocniejszym, rockowym brzmieniem.

Strategiczne decyzje oraz świeże przeboje mocno ugruntowały pozycję piosenkarki na rodzimym rynku muzycznym. Obecnie Roksana zalicza się do grona najbardziej dochodowych wokalistek młodego pokolenia, zdecydowanie deklasując swoje rywalki zarówno pod względem liczby zabookowanych wydarzeń, jak i samych stawek. Jak wskazuje źródłowy materiał, od maja do października artystka ma zaplanowanych przeszło sześćdziesiąt występów na żywo, nierzadko wchodząc na scenę dwukrotnie w ciągu jednej doby. Taki harmonogram jasno pokazuje, że wokalistka jest absolutnym priorytetem dla włodarzy miast organizujących letnie imprezy plenerowe.

Zarobki Roxie Węgiel. Kwoty za koncerty przyprawiają o zawrót głowy

Samorządowcom niezwykle zależy na przyciąganiu wykonawców, którzy zgromadzą pod sceną tłumy i zadowolą lokalną społeczność. Roksana Węgiel stanowi dla nich pewny wybór, oferując widowisko na najwyższym popowym poziomie. Jej występy to zawsze dopracowane spektakle z żywym wokalem, zaawansowanymi wizualizacjami i układami tanecznymi, a publiczność usłyszeć może zarówno autorskie hity, jak i popularne covery. Takie podejście bezpośrednio przekłada się na wysokość jej honorarium, bowiem jak ustaliło Radio Eska, Roxie Węgiel wycenia pojedynczy koncert na sumę od 60 do 70 tysięcy złotych. Gwiazda już wcześniej zaznaczała jednak, że ogromna część tej lukratywnej kwoty przeznaczana jest na zaplecze organizacyjne.

"Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszty. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe - wyjaśniła w rozmowie z Eską."

Należy mieć na uwadze, że każde widowisko charakteryzuje się odmienną specyfiką, a podane stawki mają charakter czysto orientacyjny. Przyjmując opcję dwóch koncertów w obrębie jednego dnia, poniesione wydatki potrafią zauważalnie spaść, na przykład dzięki wyeliminowaniu kosztów kolejnego długodystansowego transportu całego sprzętu. Kalkulując uśrednione przychody przy założeniu 60 tysięcy złotych za występ, w trwającym sezonie obejmującym 61 zakontraktowanych dat, zysk z koncertów Roxie Węgiel z pewnością przekroczy astronomiczną kwotę 3,6 miliona złotych (3 660 000 zł). Te imponujące wyniki to bez wątpienia efekt ciągłego dążenia do perfekcji oraz niezaprzeczalnego potencjału gwiazdy.

