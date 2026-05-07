Finał "The Voice Kids": Tribbs wyznał, że dzieci go wzruszyły. "Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi"

Już w sobotni wieczór o godzinie 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD poznamy zwyciężczynię bądź zwycięzcę tegorocznej edycji "The Voice Kids". To właśnie ta osoba będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Dodatkowo laureat programu otrzyma statuetkę Najlepszego Głosu 9. edycji show, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu. O zwycięstwo z drużyny Tribbsa walczyć będą: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka oraz Leon Pawlikowski.

Po występie finałowej trójki ze swojego teamu, debiutujący w roli trenera Tribbs, podzielił się przemyśleniami, które zaskoczyły wszystkich zgromadzonych w studiu!

Nie mam dzieci i często znajomi pokazują mi zdjęcia swoich pociech. Nigdy nie rozumiałem, o co w tym chodzi... no... dziecko. Ale po tym programie zrobię sobie zdjęcie wszystkich moich "dzieci" z tej edycji i będę się nimi chwalić. Bo naprawdę jest czym! Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi!

- powiedział wyraźnie poruszony muzyk.

Finał "The Voice Kids"

Przypomnijmy, że w finale "The Voice Kids" zobaczymy łącznie dziewięcioro uczestników - po troje z drużyny każdego trenera. Ostateczna rozgrywka została podzielona na dwie części. W pierwszej widzowie zobaczą występy wszystkich finalistów, po których Cleo, Blanka i Tribbs wybiorą po jednej osobie przechodzącej do ścisłego finału. W decydującym etapie każdy uczestnik zaśpiewa w duecie ze swoim trenerem oraz zaprezentuje debiutancki singiel, stworzony specjalnie na tę okazję. Zwycięzcę 9. edycji "The Voice Kids" wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Kim są finaliści z drużyny Tribbsa?

AMELKA ŁĘCZYCKA (8 lat)

Najmłodsza finalistka w drużynie Tribbsa to żywiołowa dziewczynka, która swoją muzyczną drogę rozpoczęła w zespole ludowym i chórze parafialnym już jako czterolatka. Obecnie rozwija swój talent w Szkole Wokalnej „Pianissimo” oraz zespole „Promyczki Dobra”. Amelka jest również uczennicą Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu, gdzie z pasją uczy się gry na skrzypcach. Choć kocha klasykę, w wolnym czasie zamienia się w fankę nowoczesnych brzmień, trenując układy taneczne do piosenek K-popowych. Gra w tenisa ziemnego i uwielbia wspólne zabawy z młodszą siostrą. Jak sama podkreśla, scena to miejsce, gdzie czuje się najszczęśliwsza, a jej marzeniem jest kariera profesjonalnej piosenkarki.

WIKTOR SAS (13 lat)

To pogodny, odważny i niezwykle empatyczny nastolatek, który z muzyką związany jest od najmłodszych lat. Swoją przygodę ze śpiewem zaczął niemal równocześnie z nauką mówienia, a jego pierwsze występy wokalne odbyły się już w żłobku. Od sześciu lat Wiktor intensywnie szlifuje swój warsztat, udowadniając, że scena to jego naturalne środowisko. Poza śpiewem Wiktor to prawdziwy wulkan energii - tańczy, recytuje i angażuje się w wolontariat oraz życie lokalnej społeczności. Jest również świetnym uczniem, który po szkole zamienia mikrofon na wędkę lub piłkę nożną. Jego specjalnością w kuchni jest idealne spaghetti carbonara, którym uwielbia podejmować bliskich.

LEON PAWLIKOWSKI (13 lat)

Wesoły, wrażliwy i niezwykle zdeterminowany - muzyka towarzyszy mu od pierwszych wypowiedzianych słów. Talent i ciężka praca doprowadziły Leona na deski Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie wciela się w tytułową rolę w spektaklu „Piotruś Pan”. Mimo sukcesów teatralnych Leon pozostaje skromnym nastolatkiem, który każdą wolną chwilę spędza aktywnie z rówieśnikami - na rowerze, hulajnodze czy boisku do piłki nożnej. Mieszkając nad morzem, stał się pasjonatem sportów wodnych, a jego ulubioną formą relaksu jest pływanie na desce SUP. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną pod namiotem nad polskimi jeziorami. Marzy o wielkich scenach muzycznych, podróżach po świecie i byciu po prostu dobrym człowiekiem.

