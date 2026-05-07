Finał "The Voice Kids": Tribbs wyznał, że dzieci go wzruszyły. "Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
mat. pras. TVP2
2026-05-07 13:52

W sobotni wieczór TVP2 wyłoni zwycięzcę 9. edycji "The Voice Kids" - i jednocześnie reprezentanta Polski na Eurowizji Junior 2026. Ale zanim to nastąpi, debiutujący trener Tribbs zaskoczył wszystkich w studiu szczerym wyznaniem. Muzyk przyznał, że program zmienił jego spojrzenie na ojcostwo.

The Voice Kids
The Voice Kids The Voice Kids The Voice Kids Rewolucja w „The Voice Kids”! Stawka jeszcze nigdy nie była tak wysoka
Galeria zdjęć 22

Już w sobotni wieczór o godzinie 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD poznamy zwyciężczynię bądź zwycięzcę tegorocznej edycji "The Voice Kids". To właśnie ta osoba będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Dodatkowo laureat programu otrzyma statuetkę Najlepszego Głosu 9. edycji show, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu. O zwycięstwo z drużyny Tribbsa walczyć będą: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka oraz Leon Pawlikowski.

Po występie finałowej trójki ze swojego teamu, debiutujący w roli trenera Tribbs, podzielił się przemyśleniami, które zaskoczyły wszystkich zgromadzonych w studiu!

Nie mam dzieci i często znajomi pokazują mi zdjęcia swoich pociech. Nigdy nie rozumiałem, o co w tym chodzi... no... dziecko. Ale po tym programie zrobię sobie zdjęcie wszystkich moich "dzieci" z tej edycji i będę się nimi chwalić. Bo naprawdę jest czym! Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi! 

- powiedział wyraźnie poruszony muzyk.

Zobacz także: "The Voice Kids": Tribbs popłakał się na wizji! Co się stało?

Finał "The Voice Kids"

Przypomnijmy, że w finale "The Voice Kids" zobaczymy łącznie dziewięcioro uczestników - po troje z drużyny każdego trenera. Ostateczna rozgrywka została podzielona na dwie części. W pierwszej widzowie zobaczą występy wszystkich finalistów, po których Cleo, Blanka i Tribbs wybiorą po jednej osobie przechodzącej do ścisłego finału. W decydującym etapie każdy uczestnik zaśpiewa w duecie ze swoim trenerem oraz zaprezentuje debiutancki singiel, stworzony specjalnie na tę okazję. Zwycięzcę 9. edycji "The Voice Kids" wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Kim są finaliści z drużyny Tribbsa?

AMELKA ŁĘCZYCKA (8 lat)

Najmłodsza finalistka w drużynie Tribbsa to żywiołowa dziewczynka, która swoją muzyczną drogę rozpoczęła w zespole ludowym i chórze parafialnym już jako czterolatka. Obecnie rozwija swój talent w Szkole Wokalnej „Pianissimo” oraz zespole „Promyczki Dobra”. Amelka jest również uczennicą Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu, gdzie z pasją uczy się gry na skrzypcach. Choć kocha klasykę, w wolnym czasie zamienia się w fankę nowoczesnych brzmień, trenując układy taneczne do piosenek K-popowych. Gra w tenisa ziemnego i uwielbia wspólne zabawy z młodszą siostrą. Jak sama podkreśla, scena to miejsce, gdzie czuje się najszczęśliwsza, a jej marzeniem jest kariera profesjonalnej piosenkarki.

WIKTOR SAS (13 lat)

To pogodny, odważny i niezwykle empatyczny nastolatek, który z muzyką związany jest od najmłodszych lat. Swoją przygodę ze śpiewem zaczął niemal równocześnie z nauką mówienia, a jego pierwsze występy wokalne odbyły się już w żłobku. Od sześciu lat Wiktor intensywnie szlifuje swój warsztat, udowadniając, że scena to jego naturalne środowisko. Poza śpiewem Wiktor to prawdziwy wulkan energii - tańczy, recytuje i angażuje się w wolontariat oraz życie lokalnej społeczności. Jest również świetnym uczniem, który po szkole zamienia mikrofon na wędkę lub piłkę nożną. Jego specjalnością w kuchni jest idealne spaghetti carbonara, którym uwielbia podejmować bliskich.

LEON PAWLIKOWSKI (13 lat)

Wesoły, wrażliwy i niezwykle zdeterminowany - muzyka towarzyszy mu od pierwszych wypowiedzianych słów. Talent i ciężka praca doprowadziły Leona na deski Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie wciela się w tytułową rolę w spektaklu „Piotruś Pan”. Mimo sukcesów teatralnych Leon pozostaje skromnym nastolatkiem, który każdą wolną chwilę spędza aktywnie z rówieśnikami - na rowerze, hulajnodze czy boisku do piłki nożnej. Mieszkając nad morzem, stał się pasjonatem sportów wodnych, a jego ulubioną formą relaksu jest pływanie na desce SUP. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną pod namiotem nad polskimi jeziorami. Marzy o wielkich scenach muzycznych, podróżach po świecie i byciu po prostu dobrym człowiekiem.

The Voice Kids
Galeria zdjęć 22
Tak trenerki "The Voice Kids" zarabiały swoje pierwsze pieniądze!
Sonda
Oglądasz "The Voice Kids"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

The Voice Kids