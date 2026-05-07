Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze

Wielkie emocje w konkursie piękności! Zaraz wszystko się rozstrzygnie!
Tegoroczna edycja konkursu Miss Polski 2026 przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszeń. Setki młodych kobiet z całego kraju marzyły o wejściu do świata wielkiej sceny, kamer i błysków fleszy. Po pierwszych castingach wyłoniono 170 uczestniczek, a następnie grono zawęziło się do 50 półfinalistek. Teraz przyszedł czas na kolejny, kluczowy etap rywalizacji. Stawka jest ogromna, bo już wkrótce okaże się, które z nich znajdą się w ścisłym finale i staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki.
Piękne, ambitne i zdeterminowane! Nadchodzi decydujący moment Miss Polski
W półfinale znalazły się reprezentantki wszystkich województw. Każda z nich ma własną historię, pasje i plany na przyszłość. Wśród kandydatek są studentki różnych kierunków - od prawa i medycyny, przez kryminologię i biotechnologię, aż po bardziej niszowe dziedziny, jak technologia jądrowa czy inżynieria biomedyczna.
Nie brakuje również kobiet aktywnych zawodowo - są wśród nich policjantki, pracownice instytucji międzynarodowych, właścicielki firm czy specjalistki w branży kreatywnej. Łączy je jedno: ambicja i determinacja, by sięgnąć po tytuł Miss Polski.
Organizatorzy podkreślają, że współczesne konkursy piękności to już nie tylko prezentacja urody, ale także osobowości, talentów i umiejętności komunikacyjnych. Dlatego wśród półfinalistek znalazły się także artystki - malarki, tancerki, fotografki, projektantki i modelki, które rozwijają swoje kariery zarówno w świecie sztuki, jak i w mediach społecznościowych.
Wielu obserwatorów zauważa, że poziom konkursu z roku na rok rośnie, a kandydatki są coraz bardziej wszechstronne. To już nie tylko wybory najpiękniejszej twarzy, ale także osobowości, która może reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.
W najbliższą sobotę w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, odbędzie się kluczowy etap selekcji. To właśnie tam zostanie wybranych 24 finalistek, które przejdą do decydującej części rywalizacji.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
- Klaudia Bekas
- Eliza Ciuła
- Hanna Domaradzka
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
- Liwia Drożyńska
- Karolina Kułakowska
WOJ. LUBELSKIE
- Karolina Adrianek
- Paulina Szymczyk
- Dominika Zalewska
- Marlena Załoga
WOJ. LUBUSKIE
- Aurelia Drozdek
WOJ. ŁÓDZKIE
- Ewa Fedak
- Paulina Kowalczuk
- Kamila Pacholak
- Marta Zaturska
WOJ. MAŁOPOLSKIE
- Oliwia Klukowska
- Anna Krzesińska
- Anita Szewczyk
WOJ. MAZOWIECKIE
- Oliwia Glinka
- Aleksandra Kowalczyk
- Maria Piaścik
- Agata Twaróg
- Klaudia Węcłaś
- Oliwia Wierzbowska
- Magdalena Wiszowata
WOJ. OPOLSKIE
- Daria Betka
- Julia Frankowicz
WOJ. PODKARPACKIE
- Sandra Krakowska
- Oliwia Krysiak
- Kinga Pałka
WOJ. PODLASKIE
- Julia Mariańska
- Wiktoria Ptak
- Magda Zajączkowska
WOJ. POMORSKIE
- Klaudia Bartoszek
- Daria Podbielska
- Maja Stórlis
WOJ. ŚLĄSKIE
- Matylda Bednarska
- Julia Flach
- Sandra Matlak
- Katarzyna Symber
- Alicja Warzecha
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
- Martyna Marcinkowska
- Katarzyna Wirecka
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
- Bianka Radzanowska
- Zofia Szwed
WOJ. WIELKOPOLSKIE
- Matylda Nastała
- Oktawia Sobierska
- Aleksandra Wegnerowicz
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
- Julia Michalak
- Marlena Pieczara
