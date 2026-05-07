Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-05-07 12:31

Wielkie emocje przed finałowym etapem jednego z najpopularniejszych konkursów piękności w Polsce! Już w sobotę okaże się, które kandydatki przejdą do ścisłego finału i zawalczą o tytuł Miss Polski 2026 podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu. Na scenie pojawi się elita - 24 wybrane spośród dziesiątek kandydatek.

Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze
Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze
Galeria zdjęć 50

Wielkie emocje w konkursie piękności! Zaraz wszystko się rozstrzygnie!

Tegoroczna edycja konkursu Miss Polski 2026 przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszeń. Setki młodych kobiet z całego kraju marzyły o wejściu do świata wielkiej sceny, kamer i błysków fleszy. Po pierwszych castingach wyłoniono 170 uczestniczek, a następnie grono zawęziło się do 50 półfinalistek. Teraz przyszedł czas na kolejny, kluczowy etap rywalizacji. Stawka jest ogromna, bo już wkrótce okaże się, które z nich znajdą się w ścisłym finale i staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki.

Zobacz też: Przyjaciółka Roxie Węgiel wśród najpiękniejszych Polek! Piosenkarka też pojawiła się na wyborach Miss Polski

Piękne, ambitne i zdeterminowane! Nadchodzi decydujący moment Miss Polski

W półfinale znalazły się reprezentantki wszystkich województw. Każda z nich ma własną historię, pasje i plany na przyszłość. Wśród kandydatek są studentki różnych kierunków - od prawa i medycyny, przez kryminologię i biotechnologię, aż po bardziej niszowe dziedziny, jak technologia jądrowa czy inżynieria biomedyczna.

Nie brakuje również kobiet aktywnych zawodowo - są wśród nich policjantki, pracownice instytucji międzynarodowych, właścicielki firm czy specjalistki w branży kreatywnej. Łączy je jedno: ambicja i determinacja, by sięgnąć po tytuł Miss Polski.

Organizatorzy podkreślają, że współczesne konkursy piękności to już nie tylko prezentacja urody, ale także osobowości, talentów i umiejętności komunikacyjnych. Dlatego wśród półfinalistek znalazły się także artystki - malarki, tancerki, fotografki, projektantki i modelki, które rozwijają swoje kariery zarówno w świecie sztuki, jak i w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Roxie Węgiel dzień święty święci. Najpierw sesja w bikini, potem msza! A wieczorem duet z... Anną Jantar

Wielu obserwatorów zauważa, że poziom konkursu z roku na rok rośnie, a kandydatki są coraz bardziej wszechstronne. To już nie tylko wybory najpiękniejszej twarzy, ale także osobowości, która może reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

W najbliższą sobotę w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, odbędzie się kluczowy etap selekcji. To właśnie tam zostanie wybranych 24 finalistek, które przejdą do decydującej części rywalizacji.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

  • Klaudia Bekas
  • Eliza Ciuła
  • Hanna Domaradzka

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

  • Liwia Drożyńska
  • Karolina Kułakowska

WOJ. LUBELSKIE

  • Karolina Adrianek
  • Paulina Szymczyk
  • Dominika Zalewska
  • Marlena Załoga

WOJ. LUBUSKIE

  • Aurelia Drozdek

WOJ. ŁÓDZKIE

  • Ewa Fedak
  • Paulina Kowalczuk
  • Kamila Pacholak
  • Marta Zaturska

WOJ. MAŁOPOLSKIE

  • Oliwia Klukowska
  • Anna Krzesińska
  • Anita Szewczyk

WOJ. MAZOWIECKIE

  • Oliwia Glinka
  • Aleksandra Kowalczyk
  • Maria Piaścik
  • Agata Twaróg
  • Klaudia Węcłaś
  • Oliwia Wierzbowska
  • Magdalena Wiszowata

WOJ. OPOLSKIE

  • Daria Betka
  • Julia Frankowicz

WOJ. PODKARPACKIE

  • Sandra Krakowska
  • Oliwia Krysiak
  • Kinga Pałka

WOJ. PODLASKIE

  • Julia Mariańska
  • Wiktoria Ptak
  • Magda Zajączkowska

WOJ. POMORSKIE

  • Klaudia Bartoszek
  • Daria Podbielska
  • Maja Stórlis

WOJ. ŚLĄSKIE

  • Matylda Bednarska
  • Julia Flach
  • Sandra Matlak
  • Katarzyna Symber
  • Alicja Warzecha

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

  • Martyna Marcinkowska
  • Katarzyna Wirecka

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

  • Bianka Radzanowska
  • Zofia Szwed

WOJ. WIELKOPOLSKIE

  • Matylda Nastała
  • Oktawia Sobierska
  • Aleksandra Wegnerowicz

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

  • Julia Michalak
  • Marlena Pieczara

Zobacz również: Roxie Węgiel dzień święty święci. Najpierw sesja w bikini, potem msza! A wieczorem duet z... Anną Jantar

Zobacz naszą galerię: Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze

Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze
Galeria zdjęć 50
Sonda
Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane?
Maja Todd - Miss Polonia 2025 o tytule, życiu prywatnym i hejcie. Oto co planuje robić dalej!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MISS POLSKI