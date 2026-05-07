Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze

Wielkie emocje w konkursie piękności! Zaraz wszystko się rozstrzygnie!

Tegoroczna edycja konkursu Miss Polski 2026 przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszeń. Setki młodych kobiet z całego kraju marzyły o wejściu do świata wielkiej sceny, kamer i błysków fleszy. Po pierwszych castingach wyłoniono 170 uczestniczek, a następnie grono zawęziło się do 50 półfinalistek. Teraz przyszedł czas na kolejny, kluczowy etap rywalizacji. Stawka jest ogromna, bo już wkrótce okaże się, które z nich znajdą się w ścisłym finale i staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki.

Piękne, ambitne i zdeterminowane! Nadchodzi decydujący moment Miss Polski

W półfinale znalazły się reprezentantki wszystkich województw. Każda z nich ma własną historię, pasje i plany na przyszłość. Wśród kandydatek są studentki różnych kierunków - od prawa i medycyny, przez kryminologię i biotechnologię, aż po bardziej niszowe dziedziny, jak technologia jądrowa czy inżynieria biomedyczna.

Nie brakuje również kobiet aktywnych zawodowo - są wśród nich policjantki, pracownice instytucji międzynarodowych, właścicielki firm czy specjalistki w branży kreatywnej. Łączy je jedno: ambicja i determinacja, by sięgnąć po tytuł Miss Polski.

Organizatorzy podkreślają, że współczesne konkursy piękności to już nie tylko prezentacja urody, ale także osobowości, talentów i umiejętności komunikacyjnych. Dlatego wśród półfinalistek znalazły się także artystki - malarki, tancerki, fotografki, projektantki i modelki, które rozwijają swoje kariery zarówno w świecie sztuki, jak i w mediach społecznościowych.

Wielu obserwatorów zauważa, że poziom konkursu z roku na rok rośnie, a kandydatki są coraz bardziej wszechstronne. To już nie tylko wybory najpiękniejszej twarzy, ale także osobowości, która może reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

W najbliższą sobotę w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, odbędzie się kluczowy etap selekcji. To właśnie tam zostanie wybranych 24 finalistek, które przejdą do decydującej części rywalizacji.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Klaudia Bekas

Eliza Ciuła

Hanna Domaradzka

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Liwia Drożyńska

Karolina Kułakowska

WOJ. LUBELSKIE

Karolina Adrianek

Paulina Szymczyk

Dominika Zalewska

Marlena Załoga

WOJ. LUBUSKIE

Aurelia Drozdek

WOJ. ŁÓDZKIE

Ewa Fedak

Paulina Kowalczuk

Kamila Pacholak

Marta Zaturska

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Oliwia Klukowska

Anna Krzesińska

Anita Szewczyk

WOJ. MAZOWIECKIE

Oliwia Glinka

Aleksandra Kowalczyk

Maria Piaścik

Agata Twaróg

Klaudia Węcłaś

Oliwia Wierzbowska

Magdalena Wiszowata

WOJ. OPOLSKIE

Daria Betka

Julia Frankowicz

WOJ. PODKARPACKIE

Sandra Krakowska

Oliwia Krysiak

Kinga Pałka

WOJ. PODLASKIE

Julia Mariańska

Wiktoria Ptak

Magda Zajączkowska

WOJ. POMORSKIE

Klaudia Bartoszek

Daria Podbielska

Maja Stórlis

WOJ. ŚLĄSKIE

Matylda Bednarska

Julia Flach

Sandra Matlak

Katarzyna Symber

Alicja Warzecha

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Martyna Marcinkowska

Katarzyna Wirecka

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Bianka Radzanowska

Zofia Szwed

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Matylda Nastała

Oktawia Sobierska

Aleksandra Wegnerowicz

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Julia Michalak

Marlena Pieczara

