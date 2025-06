Roksana Węgiel Dzień święty święci. Najpierw plaża, potem msza

W niedzielę w nocy zakończył się 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W ostatnim dniu odbyły się dwa wyjątkowe koncerty - "Trzy ćwiartki Jacka Cygana" oraz "Małe tęsknoty – koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego". Na opolskiej scenie wystąpili artyści, którzy mieli okazję współpracować z legendarnym kompozytorem, ale również gwiazdy współczesnej polskiej sceny muzycznej.

Wśród nich nie mogło zabraknąć jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia - Roksany Węgiel. 20-latka, która weszła na scenę późnym wieczorem, postanowiła w pełni wykorzystać słoneczną niedzielę. Wszystko relacjonowała na swoim Instagramie. Rano stawiła się w Amfiteatrze Tysiąclecia, gdzie odbyły się próby do wieczornych koncertów.

Roxie już wtedy prezentowała się niezwykle stylowo. Kolejny raz pokazała, że bardzo dobrze czuje się w swoim ciele. Młoda piosenkarka ubrała obcisłą małą czarną, do której dobrała szpilki w borowym kolorze. Po próbach razem z ukochanym mężem wybrali się na krótki relaks nad jezioro. Węgiel zrzuciła ciuszki i wylegiwała się na słońcu w błękitnym bikini.

Szybka ucieczka między próbami nad Jeziorko. Zaraz wracam do Amfiteatru szykować się na dzisiejszy występ! - napisała na Instagramie.

Opole 2025: Roksana Wegiel "zaśpiewała" z Anną Jantar

Jednak zanim wróciła do amfiteatru musiała zatrzymać się gdzieś jeszcze! Ręka w rękę z Kevinem wybrali się do kościoła. "Kolejny przystanek. Niedziela" - poinformowała swoich fanów Roksana. Młodzi małżonkowie nie kryją, że wiara jest dla nich bardzo ważna i nie wyobrażają sobie, by nie uczestniczyć w niedzielnej mszy.

Po wykonaniu chrześcijańskiego obowiązku, Roxie Węgiel pojechała do amfiteatru, gdzie cierpliwie poddała się przygotowaniom do występu. Gdy przyszła jej kolej, zachwyciła nie tylko swoim niezwykłym głosem, ale również stylizacją. 20-latka wyglądała niczym gwiazda Hollywood w błyszczącej kreacji z głębokim dekoltem.

Podczas koncertu "Małe tęsknoty – koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego" zaśpiewała utwór "Staruszek świat", który w oryginale śpiewała niezapomniana Anna Jantar. W pewnym momencie na telebimie ukazał się fragment występu Jantar, która wyśpiewała drugą zwrotkę piosenki.

"Staruszek świat" został przekazany następnemu pokoleniu - powiedziała Grażyna Torbicka po występie Roksany.

