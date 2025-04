Roksana Węgiel zwiedza sanktuarium. Tam zaśpiewa dla papieża

Roksana Węgiel (20 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy. Miniony rok był dla niej bardzo intensywny. Ślub z ukochanym Kevinem Mglejem, koncerty, odważna zmiana wizerunku, kampania reklamowa dla marki bieliźniarskiej - to tylko kilka z ważnych punktów jej życia.

Młodziutka piosenkarka wśród wszystkich swoich obowiązków nie zapomina również o stałym kontakcie z fanami. Jak na gwiazdę show-biznesu przystało, bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Wśród zdjęć i relacji z koncertów, egzotycznych wakacji czy odważnych stylizacji, pojawiają się też stawki z... kościoła. Roksana Węgiel nie ukrywa bowiem, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Między innymi dlatego zależało jej na ślubie kościelnym.

W piątkowe popołudnie zamieściła na swoim Instagramie relację z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. "Dziękujemy za cudowne ugoszczenie w Sanktuarium" - napisała pod wspólnym zdjęciem z kustoszem sanktuarium.

To tam odbędzie się koncert "Symfonia Miłosierdzia". Wystąpi na nim ponad 200 osób, w tym Edyta Górniak oraz Roksana Węgiel. Co więcej, młoda piosenkarka zaśpiewa również podczas mszy w intencji zmarłego papieża Franciszka.

Patrząc na sceniczne kreacje gwiazdy oraz posty, które wrzuca do sieci, trudno nie zauważyć, że daleko jej od wizerunku osoby, która co niedzielę potulnie maszeruje do kościoła. 20-latka w ostatnich latach przeszła bowiem ogromną metamorfozę i robi wszystko, by odciąć się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdki. Na scenie prezentuje coraz odważniejsze kreacje, które odsłaniają naprawdę wiele.

Roksana zapewnia jednak, że gdy idzie do kościoła to zakrywa się od stóp do głów. Tak też było podczas piątkowego zwiedzania krakowskiego sanktuarium.

Oczywiście nie poszłabym tak do kościoła. [...] Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór - powiedziała niedawno w rozmowie z Eską.

