Roksana Węgiel nie próżnuje. A to koncertuje, a to bierze udział w sesjach z bielizną w roli głównej, poleca szminki, spędza godziny w studiu nagrań, nie zaniedbuje też męża... Gwiazda, która jest znana ze swojej wiary, znalazła również czas na to, aby wystąpić w wyjątkowym wydarzeniu o charakterze religijnym.

Roxie Węgiel weźmie udział w koncercie Symfonia Miłosierdzia, gdzie śpiewane będą teksty z "Dzienniczka" Faustyny Kowalskiej lepiej znanej jako siostra Faustyna, katolicka święta.

Symfonia Miłosierdzia. "Jestem z Tobą, nie lękaj się niczego" - to tytuł międzynarodowego wydarzenia muzyczno-modlitewnego ku czci Miłosierdzia Bożego, które odbędzie się na Białych Morzach w Krakowie między Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Sanktuarium Bożego św. Jana Pawła II w wigilię święta Miłosierdzia, czyli 26 kwietnia 2025 roku w godzinach w godzinach 17.00-20:00 - czytamy na stronie Sanktuarium w Łagiewnikach.

Wykonawcy, którzy pojawią się na scenie, to Edyta Górniak czy Andrzej Lampert, ale również 20-letnia Roxie Węgiel, która umiejętnie łączy występy dotyczące wiary z reklamami bielizny albo kosmetyków. Jak informuje Sanktuarium w Łagiewnikach, Symfonia została oparta na "Dzienniczku" św. siostry Faustyny i zostanie zaprezentowana przez solistów aż w 17 językach!

Poza piosenkarzami wystąpią Orkiestra Akademii Bethovenowskiej, Chór Filharmonii Krakowskiej, schola sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i zespół wokalny Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Tanzanii. Wydarzenie będzie transmitować TVP2 26 kwietnia od godziny 17:00.

Zapracowana Roxie Węgiel

21 marca Roksana Węgiel ruszyła w trasę koncertową, podczas której planowała odwiedzić kilka miast: Gdańsk, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin, Warszawę, Katowice, Kraków i Toruń. Trasa potrwa do 27 kwietnia. Bilety były sprzedawane w cenie od 119 zł (droższe po 139, 159 i 249 zł).

Na szczęście piosenkarka znalazła chwilę na to, by odpocząć i celebrować Wielkanoc. Na jej instagramowym profilu pojawiła się nawet urocza fotka z koszyczkiem i ukochanym mężem (możecie zobaczyć ją niżej).

Błogosławionych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych! Życzą Mglejowie - pisała Węgiel w sieci.

Dramat Roxie Węgiel. Po ślubie z Kevinem straciła przyjaciół. Co tam się wydarzyło?