Roxie Węgiel pręży się w bikini. 20-latka pokazała się z gołym brzuchem. I nie tylko! Ale fotki

Roxie Węgiel w zeszłym miesiącu wróciła do koncertowania, a już marzy jej się urlop w jakimś przyjemnie ciepłym miejscu. Młoda gwiazda na swoim profilu na Instagramie opublikowała fotkę w bikini. Podczas gdy ona myśli o urlopie, jej wielbiciele... tylko o niej.

Roksana Węgiel ciężko pracuje. Opanowała chorobę i znów koncertuje

Węgiel miała już dawno ruszyć w koncertową podróż po Polsce, ale przeszkodził jej w tym atak powikłań związanych z cukrzycą. Piosenkarka od jakiegoś czasu wie, że na nią cierpi, jednak długo udawała, nawet sama przed sobą, że jest w pełni zdrowia. Niestety, gdy nagle trafiła do szpitala, musiała przewartościować swoje życie. Leczyła się i zrobiła, co mogła, by okiełznać chorobę.

W końcu Roxie była gotowa do powrotu na scenę. 21 marca ruszyła w trasę koncertową, podczas której odwiedzi kilka miast: Gdańsk, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin, Warszawę, Katowice, Kraków i Toruń. Trasa potrwa do 27 kwietnia. Bilety są były sprzedawane w cenie od 119 zł (droższe po 139, 159 i 249 zł).

Roksana Węgiel marzy o wakacjach

Węgiel jest zapracowana, ale i jej należy się odpoczynek. Gwiazda musiała ostatnio wspominać poprzednie wakacje, bo w sieci pokazała fotkę w bikini. Zdjęcie pochodzi z jej niedawnego wypadu.

Wspomnienia z Mauritius. Lato finalnie nadchodzi - napisała.

Internauci komentują

Internauci natychmiast zareagowali na zdjęcie Roxie w bikini.

"Śliczna", "Jesteś prześliczna", "Pięknie", "Pięknotka", "Diwa" - pisali fani.

Fotkę "skomentował" też mąż 20-latki. Kevin Mglej zostawił emotki serca i ognia. Co to oznacza? My stawiamy na miłość i ewidentną zmysłowość gwiazdy. A wy co sądzicie?

