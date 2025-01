Roksana Węgiel pokazała, jak ciężko pracuje w USA. Przy okazji odsłoniła nieco ciała. Ale talia!

Autor:

Roksana Węgiel od początku stycznia przebywa w USA, gdzie wyjechała, aby rozwijać się muzycznie, a przy okazji coś zwiedzić i zacieśnić więź z ukochanym mężem. Gdy Roxie postawiła stopę na amerykańskiej ziemi, okazało się, że jej plany muszą ulec delikatnej zmianie, a wyprawa do Los Angeles opóźni się ze względu na szalejące w mieście pożary.

Roksana Węgiel pracuje w Stanach Zjednoczonych

Gdy piosenkarce udało się dotrzeć do LA i zabrać do pracy, zaczęła publikować w sieci zdjęcia ze studia nagrań. Teraz zdradziła, że w Ameryce działa jej się wyśmienicie i już widać efekty. 20-latka, która w USA celebrowała urodziny, nagrała nowy materiał i już nie może doczekać się, aby zaprezentować go fanom.

Jestem nadal w LA. Jest tutaj tak pięknie. Jest taka piękna pogoda. Powiem wam, że kocham Los Angeles i to, co tutaj się dzieje. Nagrałam mnóstwo nowych piosenek, bardzo mnie ten wyjazd rozwinął w kontekście tworzenia muzyki - zdradziła Węgiel na swoim InstaStory.

I dodała:

Bardzo jaram się tym materiałem, który tutaj powstał, a przedsmak tego będziecie mogli usłyszeć na mojej trasie Brak Tour, która rusza już w marcu, 21 marca. Także nie mogę się doczekać, zagram dla was w wielu miastach w Polsce, a właściwie to w 8, ale one są rozmieszczone po całej Polsce. Dajcie znać, z kim się widzę. Nie mogę się doczekać tych koncertów. Bardzo się stęskniłam za koncertowaniem i cieszę się, że będę mogła wam to wszystko pokazać. I naprawdę... jest super!

Roksana Węgiel z instrumentami. Przy okazji odsłoniła nieco ciała

Węgiel pracuje w pocie czoła, a internautom pokazuje fotki z LA. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami, do których pozowała w otoczeniu instrumentów.

Na jednym z nich odsłoniła swoją zgrabną figurę. Gdy podniosła ręce, aby się przeciągnąć, kusa koszula uniosła się, podkreślając wąską talię gwiazdy.

"2025 jest twój", "Czekamy na nowości!", "Piękna", "Śliczna" - komentowali wielbiciele, a Kevin Mglej pozostawił emotkę ognia.

